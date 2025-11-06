Образователно онлайн радио за деца създадоха великотърновци

Екип от великотърновци създаде образователно онлайн радио за деца и родители. То е предназначено предимно за най-малките слушатели на възраст между 2 и 10 години и предлага забавно аудиосъдържание, което развива любопитството и въображението, съобщава БТА.

В ефира на Briefley Radio децата ще чуят любими приказки, отговори на разнообразни въпроси, забавни рубрики и песни, които ги насърчават да учат нови неща – да броят, да използват „вълшебните думички“ и да опознават различните професии. В близко бъдеще ще бъдат включени и уроци по безопасност на движението, представени по достъпен и игрови начин.

"Много бих се радвал, ако чрез него успеем да помогнем на родителите, които търсят начини да намалят екранното време на своите деца, а и своето собствено, каза Ясен Енчев, създател на платформата Briefley.

Енчев смята, че радиото ще даде възможност на повече семейства да се докоснат до този новаторски подход към родителска грижа.

Самата платформа предлага разнообразно аудиосъдържание за цялото семейство, с акцент върху детското развитие и усвояването на нови знания", каза той.

В програмата ще има и съдържание за възрастните. В специалната рубрика „Часът на родителя“ слушателите ще открият резюмета на нехудожествени книги, аудиосериали и полезни съвети от експерти. В ефир ще гостуват педиатри, логопеди, психолози и други специалисти, които ще обсъждат важни теми, свързани с детското развитие.