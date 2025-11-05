Облаци и дъжд, по върховете сняг

OFFNews 05 ноември 2025 в 06:26 79 0

Снимка БГНЕС/архив

Облачно, ветровито и със слаби валежи от дъжд ще е времето днес.

Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София - около 12 градуса, според прогнозата на НИМХ. 

В планините ще е облачно, на места с валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа слаб до умерен северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 8°, на 2000 метра - около 3 градуса. 

Ще превалява и край морето, повече дъжд ще има по Южното Черноморие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. На брега термометрите ще се качат до 14°-16°, сред вълните от 2-3 бала - до 18 градуса. 

През следващите дни до края на тази и в началото на следващата седмица ще преобладава облачно време. Ще има и валежи. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Вижте как българин изтегли сам 40-тонен самолет