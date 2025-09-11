Областният на София се срещна със Симеон II, за да обсъдят парк Врана

Областният управител на София Стефан Арсов се срещна с Н.В. Симеон II, за да обсъдят едно от най-емблематичните зелени пространства на столицата – парк „Врана".

След като паркът премина под управлението на областния управител, Арсов очерта своята стратегическа амбиция: „Врана" да се превърне в истински културен и обществен център - място, където история, природа и съвременност се преплитат в полза на гражданите.

Двамата обсъдиха конкретни стъпки за развитие на парка – от подобрения в инфраструктурата и нови обществени събития, до инициативи за популяризиране на „Врана" като символ на модерна София, която съхранява и почита своето наследство.

„Парк „Врана" е жива връзка между миналото и бъдещето на столицата. Наш дълг е да го съхраним, но и да го развием - като дом на културата, знанието и обществеността", подчерта областният управител Стефан Арсов.

Симеон Сакскобурготски приветства плановете на областна администрация и подчерта готовността си за активно съдействие. Той изрази увереност, че „Врана" е повече от парк – тя е дух, история и символ на София - чието бъдеще е в добрите ръце на институция, която ясно вижда потенциала ѝ.

Парк „Врана" има особена историческа и сантиментална стойност за царя, тъй като е създаден именно от неговия дядо – цар Фердинанд I.