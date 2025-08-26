Областният на София прехвърля два държавни имота в Изгрев на Столична община

Областният управител на София Стефан Арсов подписа заповед за безвъзмездно прехвърляне на два държавни имота в район „Изгрев" на Столична община.

Това решение е първата ключова стъпка към изграждането на нова, модерна детска градина за 15 групи - първата по рода си в квартал „Изгрев", която ще даде реален отговор на един от най-сериозните проблеми пред родителите в района: недостигът на места в детските заведения.

На територията на прехвърлените имоти ще бъде реализиран и първият етап от проекта „Зелен ринг София" - модерен линеен парк и велоалея, които ще свържат гара „Пионер" с ВТУ „Тодор Каблешков".

"София заслужава повече зелени пространства и повече места, където децата да могат спокойно да играят, да учат и да се развиват. С този акт държавата за пореден път показва, че е активен партньор в устойчивото развитие на града. Това е инвестиция в по-чист въздух, по-здравословна градска среда и повече възможности за игра, спорт и отдих. Радвам се, че благодарение на областна администрация на София, този проект вече се превръща в реалност - в полза на всички софиянци и най-вече на техните деца", коментира областният управител Стефан Арсов.

Съгласно условията на заповедта, Столична община има срок от пет години за реализация на проектите върху предоставените имоти.