Областният на София прехвърля два държавни имота в Изгрев на Столична община

Областният управител на София Стефан Арсов подписа заповед за безвъзмездно прехвърляне на два държавни имота в район „Изгрев" на Столична община.
Това решение е първата ключова стъпка към изграждането на нова, модерна детска градина за 15 групи - първата по рода си в квартал „Изгрев", която ще даде реален отговор на един от най-сериозните проблеми пред родителите в района: недостигът на места в детските заведения.
На територията на прехвърлените имоти ще бъде реализиран и първият етап от проекта „Зелен ринг София" - модерен линеен парк и велоалея, които ще свържат гара „Пионер" с ВТУ „Тодор Каблешков".
"София заслужава повече зелени пространства и повече места, където децата да могат спокойно да играят, да учат и да се развиват. С този акт държавата за пореден път показва, че е активен партньор в устойчивото развитие на града. Това е инвестиция в по-чист въздух, по-здравословна градска среда и повече възможности за игра, спорт и отдих. Радвам се, че благодарение на областна администрация на София, този проект вече се превръща в реалност - в полза на всички софиянци и най-вече на техните деца", коментира областният управител Стефан Арсов.
Съгласно условията на заповедта, Столична община има срок от пет години за реализация на проектите върху предоставените имоти.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
За Тръмп войната в Украйна е междуличностен конфликт
За Тръмп войната в Украйна е междуличностен конфликт
За Тръмп войната в Украйна е междуличностен конфликт
Мяра: Половината българи имат отрицателно отношение към САЩ и Русия