Облачно време с максимални температури между 10° и 15°

Днес ще остане без валежи. В Източна България ще духа слаб южен вятър. Преобладаващите минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, по-високи по Черноморието – между 8° и 11°, сочи прогнозата на НИМХ.

Над Югозападна и Източна България ще има разкъсана средна и висока облачност. Над останалата част от страната облачността временно ще намалее до слънчево. Вятърът от юг ще се усили.

Почти тихо ще остане в Дунавската равнина и западните райони на Горнотракийската низина. Максималните температури ще са предимно между 10° и 15°, в София – около 12°. През нощта срещу сряда от запад-югозапад ще започне ново увеличение на облачността.

Над планините ще има променлива облачност. Ще духа силен югозападен вятър. Температурите ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието ще има разкъсана средна и висока облачност. Ще духа умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-18°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето бавно ще се усилва и ще бъде 2-3 бала.