Облачно с превалявания днес, дъждът ще се движи от запад на изток

Облачно ще е времето днес

Облачно ще е времето днес, дъжд ще завали първо в западната част от страната. Жълт код за силен вятър е обявен в почти цялата страна. 

След обяд валежите ще спират и облачността ще се разкъсва. 

Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София – около 19 градуса, според прогнозата на НИМХ.

Над планините ще е облачно с валежи от дъжд, над 2200 метра – от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 5 градуса. 

Повече облаци ще има край морето, след обяд ще завали дъжд, но още вечерта в северните райони ще спира. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад, който привечер ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. На брега термометрите ще се качат до 23°, а сред вълните от 1-2 бала - до 19 градуса. 

