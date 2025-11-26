Облачно и студено време до четвъртък

Днес облачността ще обхване и централните райони от страната, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще остане без валежи. В Източна България ще духа слаб южен вятър. Преобладаващите минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, по-високи по Черноморието – между 8° и 11°.

Атмосферното налягане ще се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

Утре над Югозападна и Източна България ще има разкъсана средна и висока облачност. Над останалата част от страната облачността временно ще намалее до слънчево. Вятърът от юг ще се усили. Почти тихо ще остане в Дунавската равнина и западните райони на Горнотракийската низина. Максималните температури ще са предимно между 10° и 15°, в София – около 12°.

През нощта срещу сряда от запад-югозапад ще започне ново увеличение на облачността.

По Черноморието ще има разкъсана средна и висока облачност. Ще духа умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-18°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето бавно ще се усилва и ще бъде 2-3 бала.

Над планините ще има променлива облачност. Ще духа силен югозападен вятър. Температурите ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

В средата на седмицата над Западна и Централна България ще бъде облачно, с валежи от дъжд, по-значителни в югозападната част от страната в четвъртък. С обръщане на вятъра от северозапад, ще нахлува сравнително студен въздух. На изток въздушният пренос ще е все още от югозапад и ще е топло. Там облачността ще се вплътни, но вероятността за валежи е малка.