Облачно и студено, но валежите спират днес

Облчно и студено ще е времето днес, утре декември започва с повече слънце. Ще вали дъжд на много места, но от запад на изток валежите постепенно ще спират.

Ще духа слаб, в Дунавската равнина – умерен вятър, от запад-северозапад и с него ще прониква по-студен въздух.

Максималните температури ще са предимно между 5° и 10°, в София – около 6 градуса, според прогнозата на НИМХ.

В планините ще бъде предимно облачно, със слаби валежи от дъжд, над 1200 метра – от сняг. Ще духа умерен, по високите върхове до силен вятър от северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 3°, а на 2000 метра – около минус 3 градуса.

Край морето ще е с променлива облачност. На брега термометрите ще се качат до 12°-13°, а сред вълните от 2-3 бала - до 16 градуса.

Новата седмица ще започне с предимно слънчево време, на сутрин температурите ще са между 0° и 5°, а максималните - между 8° и 13 градуса.

Най-ниските температури през декември у нас ще бъдат между минус 10 и минус 5 градуса, а най-високите - между 15 и 20 градуса.