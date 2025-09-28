Облачно, хладно и дъждовно

През следващото денонощие облачността над страната ще се задържи значителна. Около и след полунощ на места в западните райони ще има превалявания от дъжд. В неделния ден с временни прекъсвания в западната част от страната ще превалява дъжд, показва прогнозата за времето на НИМХ.

През нощта срещу понеделник преваляванията ще обхващат и централните райони от страната. Вятърът в повечето места ще отслабне. В Източна България ще бъде умерен: през нощта - от север, а утре – от изток-североизток. Минималните температури ще са между 8° и 13°, за София – около 10°, максималните - между 15° и 20°, за София – около 15°.

Над планините утре ще е облачно. Високите върхове и била ще бъдат обхванати от облаци. В масивите от Западна България ще превалява дъжд, по най-високите планински върхове и била - дъжд и сняг. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра - около 5°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Вятърът ще отслабне и ще е по-често умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 20°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 21 мин. и залязва в 19 ч. и 13 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 52 мин. Луната в София изгрява в 14 ч. и 4 мин. и залязва в 22 ч. и 21 мин. Фаза на Луната: два дни преди първа четвърт.