Облачна събота с максимални температури между 16° и 21°

Днес над страната ще преобладава облачно време и на отделни места в югозападните райони ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, за София - около 16°, сочи прогнозата на НИМХ.
В планините ще бъде предимно облачно. На места в масивите от Западна България ще превали дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 6°.
По Черноморието ще бъде с по-често значителна облачност. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
