Новo европейско изследване: качеството на работното облекло оказва директно влияние върху удовлетвореността и ефективността на служителите

Наскоро проведено мащабно европейско проучване разкрива колко значима роля има работното облекло върху общото усещане за комфорт, мотивация и продуктивност на служителите в производствения сектор. Според резултатите, удобството, функционалността и доброто състояние на работното облекло са сред най-съществените фактори, които влияят върху удовлетвореността от работата.

Анкетата, реализирана от водещата компания за пазарни проучвания Norstat по поръчка на Lindström, включва мнението на 2 276 потребители на работно облекло от 11 европейски държави. Данните показват, че 86% от участниците свързват качеството на работните си дрехи с удовлетвореността от работата, а 19% от тях отбелязват, че добре прилягащото облекло допринася за по-висока продуктивност.

Удобството, функционалността и чистотата – основни фактори за удовлетвореност

Резултатите подчертават, че служителите възприемат работното облекло не само като необходимост, а като елемент, който пряко влияе на тяхното ежедневие. Удобството, практичността и поддържаният външен вид на дрехите се посочват като ключови за благополучието на работниците и за това те да изпълняват задълженията си уверено и ефективно.

Служителите продължават сами да поддържат работното си облекло

Една от по-неочакваните констатации е, че поддръжката на работните дрехи все още е ангажимент предимно на служителите.

Според анкетата над 70% перат работното си облекло в домашни условия, а 22% сами поправят повредени елементи, когато това е възможно.

„Получените данни показват ясно колко често този аспект от трудовото ежедневие остава подценен. За много служители поддръжката на работното облекло изисква време и лични усилия,“ коментира Ирена Костеланска, продуктов мениджър в Lindström.

Тя допълва, че удобното и функционално облекло допринася не само за физическия комфорт, но и за чувството за сигурност и принадлежност. Лошо прилягащите или неудобни дрехи могат да намалят мотивацията, да затруднят изпълнението на задачите и дори да увеличат риска от инциденти на работното място.

Ниска издръжливост на облеклото и липса на предоставени ремонтни услуги притеснява служителите

Проучването разкрива и някои от основните проблеми, които служителите срещат в ежедневната употреба на работното облекло.

31% от респондентите определят ниската издръжливост на дрехите като най-често срещаното затруднение. Следват неудобството (24%) и неподходящото прилягане (22%).

Освен това повече от половината служители посочват, че работодателите им не предлагат услуги за ремонт на работното облекло. Това води до две често срещани ситуации: или самите работници поемат ремонта, или дрехите се изхвърлят при повреда, което от своя страна води до допълнителни разходи и увеличено производство на текстил.

„Използването на некачествени материали, липсата на ремонтни услуги и ограничената издръжливост допринасят за натоварването върху служителите и за по-голям екологичен отпечатък,“ коментира още Костеланска. Според нея кръговия дизайн – дрехи, проектирани да издържат, да се поправят и да се използват повторно – ще се превърне в ключов елемент в светлината на предстоящите европейски регулации.

Значението на инвестициите в по-качествено работно облекло

Проучването ясно подчертава, че в контекста на развиващите се изисквания в индустрията създаването на добри условия за служителите включва и осигуряването на висококачествено работно облекло. Макар да не е единственият фактор, който определя удовлетвореността на работниците, работното облекло има измеримо и важно влияние върху тяхната работа, мотивация и усещане за принадлежност.

Изборът на услуга с работно облекло под наем от Lindström предлага практично и устойчиво решение както за работодателите, така и за служителите. Моделът гарантира, че дрехите винаги са в отлично състояние – редовно изпрани, поддържани и поправени при нужда, без това да ангажира работниците или да натоварва вътрешните ресурси на компанията. Вместо служителите сами да се грижат за прането и ремонта, Lindström осигурява пълен цикъл на обслужване: доставка, подмяна, професионално пране, контрол на качеството и удължен живот на облеклото благодарение на устойчиви материали и циркулярен подход. Това не само намалява разходите и спестява време, но и допринася за по-висок комфорт, безопасност и удовлетвореност на персонала, като в същото време подкрепя екологично отговорните практики.

За проучването

Изследването е проведено от Norstat, водещ независим европейски доставчик на пазарни данни, през февруари 2025 г. То обхваща 11 държави: България, Хърватия, Чехия, Естония, Германия, Унгария, Латвия, Литва, Румъния, Словакия и Турция.

Анкетирани са 2 276 служители от производствения сектор, като 79% са постоянни служители, а мъже – жени е по равно (50%).