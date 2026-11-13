Нови аварии оставиха части от София без парно

OFFΝews 13 ноември 2026 в 13:13 975 2
Топлофикация София

Снимка БГНЕС
Топлофикация София

Нови аварии оставиха части от столицата без парно в жилищните квартали Лозенец, Овча Купел 2 и Изток, както и част от центъра.

Засегнати са абонатите на "Топлофикация София" на ул. "Аксаков" № 30, 30А, ул. "Цар Шишман" № 2, 4, 6, 8, 10, 12 и ул. "Славянска" № 19 в центъра. Очакваното възстановяване топлоподаването е на 15 ноември.

Топла вода и парно нямат живущите на ул. "Ведрина" № 10, бул. "Пейо. К. Яворов" № 38-40 в „Лозенец“. Възстановяването е насрочено също за 15 ноември.

Дотогава без топлоподаване ще са и абонатите на "Топлофикация София" на ул. "Тинтява" 9 в „Изток“.

Засегнати са и бл.19 и 20 в „Овча купел 2“, като аварията трябва да бъде отстранена до 18 ч. днес.

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Коментари
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2

McLoud

13.11 2026 в 14:52

-0
+0
Единственото хубаво нещо което това правителство може да направи е да закрие Топлофикация.

803

1

jorj

13.11 2026 в 14:38

-0
+0
Като са останали без парно, да не са останали без порно ????????????????
 
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