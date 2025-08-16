Нова функция на тол системата засича кога шофираме без колан

Нова функция на тол системата засича липсата на поставен предпазен колан, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

От 12 август към МВР се предоставят и доказателствени записи за това нарушение, установено от тол камерите.

От момента на въвеждане на тази функция са предоставени 170 доказателствени записа, заявиха от АПИ.

От средата на юли в Националното тол управление започна поетапно въвеждане на нови функции на тол системата в две посоки - повишаване на събираемостта при заплащане на пътните такси и пътната безопасност.

Въведен е "нов тип процес за ефективно противодействие на опити за неплащане на пътни такси чрез множество методи за манипулиране на регистрационния номер на превозното средство". Само за периода от 15 юли до 15 август са установени над 1500 собственици на автомобили с манипулирани регистрационни номера и наложени по закон глоби.

Наред с това е развит и усъвършенстван процесът за предоставяне на информация за МВР за целите на установяване на нарушения от тип „Движение в лентата за принудително спиране“. Справката показва, че в периода 18 юли-18 август са представени повече от 1600 доказателствени пакета данни за нарушението, информираха от АПИ.

На дневен ред е също контролът върху агресивното шофиране на малка дистанция, което е една от причините за настъпване на пътни инциденти основно по автомагистралите и скоростните пътища, както и предоставяне на актуална информация на водачите за условията за пътуване - метеорологични данни и информация за състояние на пътната настилка (суха, мокра, заледена, заснежена). Планът на Националното тол управление е тези функционалности да станат факт през следващите няколко месеца.