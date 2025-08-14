Николай Попов: Оценяват смъртта на Сияна между 200 и 300 000 лв. на наследник. Това е цената на живота в България

Бащата на 12-годишната Сияна, загинала в тежка катастрофа край Луковит - Николай Попов, заяви, че ще се опита да помогне на колкото се може повече деца с обезщетенията, които застрахователите би трябвало да му изплатят след инцидента.

Пред БНР той заяви, че животът му е изцяло променен - много по-труден и нещастен. Българските застрахователи оценяват смъртта на Сияна между 200 000 и 300 000 лв. на наследник. Тя има шестима наследници, обясни Николай Попов:

"Това е цената на живота в България. Тези обезщетения се получават много трудно. Срокът, в който застрахователят трябваше да се произнесе по нашата претенция, изтече. Ние нямаме дори елементарен отговор на писмо от 2 реда. На застрахователния пазар върлуват едни компании, които мога да нарека пирамиди. Те събират пари и в момента, в който трябва да плащат, започват всякакви номера това да не се случи. На пазара има доста такива компании. Това е ролята на държавата - да се намеси и да въведе ред".

Ще ги получа тези пари, въпросът е кога и дали трябва да водим дела, категоричен е Николай Попов и декларира, че е готов на всичко, включително да води дела:

"Това са пари на българските деца. Тези пари, до стотинка, ще отидат за болни деца. Това е моята воля и на моите близки, наследници на Сияна. Не бих се чувствал щастлив да взема тези пари и да ги похарча. Ако тези пари излекуват няколко болни деца и направим едно дете и неговите близки щастливи, това за мен е щастието и успехът. Ще ми донесе щастие, само когато помогна на някой. Сумите, които ще постъпят от застраховката на Сияна, ще влязат в сметките на Фондация "Сияна Попова" и ще бъдат разпределени на деца, които се нуждаят. Ще се опитам на колкото се може повече деца да помогна".

Бащата на загиналата на пътя Сияна посочи, че делото за инцидента е в съдебна фаза: