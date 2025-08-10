За деца в нужда: Николай Попов ще дари 1,2 млн. лв. обезщетение от застраховката на шофьора, отнел живота на Сияна

Бащата на Сияна Николай Попов ще дари на деца в неравностойно положение цялото обезщетение от 1,2 милиона лева, което семейството ще получи от застраховката на шофьора, отнел живота на дъщеричката му.

„Аз и семейството ми ще трябва да получим около 1.2 млн. лева обезщетение от застраховката на водача, който отне живота на Сияна. Тези пари няма да ни направят щастливи… Няма и да върнат детето ни”, написа Попов на профила си във Фейсбук.

Той призовава застрахователната компания да изплати дължимата сума, тъй като към момента тя все още не е предоставена:

"Чакаме доста време. Това ще бъде знак на съпричастност и отговорност. Ако това се случи, публично ще обявя как средствата са изразходвани, като представя всички банкови документи."

12-годишната Сияна загина при тежка катастрофа на 31 март на пътя Бяла - Благоевград. Инцидентът стана между камион и лек автомобил.