За деца в нужда: Николай Попов ще дари 1,2 млн. лв. обезщетение от застраховката на шофьора, отнел живота на Сияна

10 август 2025 в 15:24
Николай Попов и Сияна

Снимка Николай Попов/Фейсбук
Николай Попов и Сияна

Бащата на Сияна Николай Попов ще дари на деца в неравностойно положение цялото обезщетение от 1,2 милиона лева, което семейството ще получи от застраховката на шофьора, отнел живота на дъщеричката му.

„Аз и семейството ми ще трябва да получим около 1.2 млн. лева обезщетение от застраховката на водача, който отне живота на Сияна. Тези пари няма да ни направят щастливи… Няма и да върнат детето ни”, написа Попов на профила си във Фейсбук.

Той призовава застрахователната компания да изплати дължимата сума, тъй като към момента тя все още не е предоставена:

"Чакаме доста време. Това ще бъде знак на съпричастност и отговорност. Ако това се случи, публично ще обявя как средствата са изразходвани, като представя всички банкови документи."

12-годишната Сияна загина при тежка катастрофа на 31 март на пътя Бяла - Благоевград. Инцидентът стана между камион и лек автомобил.

    Кой го лъже тоя човечец, че ще му дадат такива пари. Много филми гледа.
     
