Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев получават Почетен знак на Столична община

Автомобилният състезател Никола Цолов, както и българските тенисисти Иван Иванов и Александър Василев ще бъдат удостоени с отличието „Почетен знак на Столична община“ на празника на София – 17-и септември.

По предложение на председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров тримата спортисти ще получат наградите заради безспорните си успехи и прославата на България на световната спортна сцена.

Никола Цолов, наричан „Българския лъв“, който с впечатляващи успехи в картинга и формулните серии, прокарва пътя си към мечтата да стане първият българин във Формула 1. Младият автомобилен състезател е символ на новото поколение в българския спорт – целеустремен, дисциплиниран и с огромен потенциал. Първите си успехи постига още през 2016-а година в картинга и става шампион на България в категория Мини БГ. Дебют във Формула 4 Испания прави през 2022-а година и става шампион с 13 победи, 18 подиума и рекордните 400 точки. През същата година е селектиран в Alpine Academy и става първият пилот, подкрепян от A14 Management – мениджърската компания на Фернандо Алонсо. През 2023-а година Никола Цолов дебютира във Формула 3 с ART Grand Prix. Само на 16 години той става третият най-млад пилот в света, записал точки в дебютен сезон във F3. През следващата година прави втори сезон във Формула 3, със заявени амбиции за челни позиции в шампионата на FIA. През 2025-а година се присъединява към Red Bull Junior Academy и се състезава за Campos Racing. С рекорден брой победи в шампионата Никола става вицешампион във Формула 3 за 2025 г., а неговият отбор Campos печели отборната титла. Никола Цолов е абсолютен феномен и огромна надежда България да има участие във Формула 1 и именно заради това заслужено получава почетното отличие на Столична община.

Професионалната кариера на тенисиста Иван Иванов изгрява по време на юношеския турнир на Шампионата Уимбълдън през 2025г. Иванов спечели турнира при момчетата в Уимбълдън 2025 и не допусна загубен сет през целия турнир. Това го превърна във втория българин с титла на юноши в Уимбълдън след Григор Димитров, постигнал отличието през 2008 г. Само няколко седмици по-късно Иванов добави и титлата от US Open 2025, което го превърна в носител на два поредни „мейджър“ трофея през същата година. С тези свои успехи Иван Иванов прослави България на най-престижните тенис сцени в света, превръщайки се и в положителен пример за младите хора у нас. Той е символ на бъдеще и развитие, като на 16 години вече се нарежда сред най-обещаващите таланти в световния тенис, който носи надежда за нови големи български успехи в професионалния спорт. Отличаването му от страна на Столична община ще бъде не само признание за личните му постижения, но и знак на уважение към усилията му да представя България на най-високо международно ниво.

Кариерата на Александър Василев се развива с изключителни темпове. На Australian Open 2025 записва победа в основната схема, а през лятото а през лятото достига до полуфиналите на Уимбълдън при юношите. На „Ролан Гарос“ стига до четвъртфинал, а в края на лятото постига исторически успех, като достига до финала на US Open. Там, в изцяло български сблъсък, отстъпва на Иван Иванов, но двамата влизат в историята като първите българи, които се срещат на финал на турнир от Големия шлем при юношите. Успехите му не се ограничават само до юношеските надпревари. Александър вече прави стъпки и в мъжкия тенис. През 2025 г. достига финал на турнир от ITF сериите в София и записва престижна победа над Александър Гахов – поставен под №4 на ATP Challenger в същия град. Александър Василев е едно от най-ярките млади имена в българския спорт днес. Със своите успехи на юношеските турнири от Големия шлем, впечатляващ пробив в мъжкия тур и достойно представяне в националния отбор, той вече е символ на новото поколение български тенисисти. Отличаването му от страна на Столична община би било напълно заслужено признание не само за личните му постижения, но и за вдъхновението, което дава на стотици деца и младежи в България да вярват, че с труд, постоянство и талант могат да достигнат световни върхове.

Докладът, с вносители - кметът на София Васил Терзиев, председателят на СОС Цветомир Петров, председателят на комисията Диян Стаматов и секретарят на Столичната община Яна Георгиева ще бъде гласуван на 11-и септември на редовно заседание на градския парламент.