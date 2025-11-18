''Нежна сила'' събра над 320 ученици, студенти и преподаватели във Варна

На 13 ноември, световния ден на добротата, над 320 ученици, студенти и преподаватели от Варна черпиха опит от Анна Цолова - преподавател по публична реч и създател на програмата „Говори, за да те видят!“ в залата на The Brick Port. Семинар „Нежна сила: Говори, за да те видят“ се проведе за втора поредна година от ИКТ Клъстер - Варна с финансовата подкрепа на Община Варна и със съдействието на РУО - Варна.

Събитието откри Тодор Добрев - член на Управителния съвет на ИКТ Клъстер Варна. Сред официалните гости бяха г-н Николай Василев, началник отдел „Младежки дейности“ към Община Варна, множество общественици и предприемачи.

Мисията на „Нежна сила: Жените говорят“

Идеологът на събитието проф. Валентина Маркова от ТУ-Варна, приветства всички в залата и представи мисията на „Нежна сила”: „Вярваме, че силата има много измерения. Понякога тя се изразява в лидерство, друг път - в търпение, в грижа, в упоритост, или просто в смелостта да останеш себе си.

„Нежна сила“ е пространство за истории на жени, които променят света около нас - в бизнеса, в образованието, в науката и в обществото. Жени, които вдъхновяват не с шум, а с присъствие; които постигат успеха си с постоянство, човечност и вяра.

Мисията ни е да дадем сцена на техните гласове, за да вдъхновим младите хора, и жени, и мъже, да вярват в себе си, да следват мечтите си и да помнят, че нежността не е противоположност на силата - тя е нейното сърце.

Защото когато споделяме опит и вдъхновение, изграждаме свят, в който успехът има много лица - но едно общо сърце.”

Основните послания, които младите хора си взеха

Сред най-важните акценти от обучението бяха посланията:

„Не се страхувайте, че се страхувате.“

Приемете страха си и го заменете с други мисли. Говоренето пред публика е един от най-големите човешки страхове и това е напълно нормално. Когато признаем притеснението си, ние правим първата и най-важна стъпка към преодоляването му.

„Успехът има една тайна - последователните тренировки.“

Репетирайте. Никой не се ражда готов за сцена, дори онези, които изглеждат уверени. Не знаем колко страхове са преживели и колко повторения стоят зад лекотата, с която говорят днес.

„Важността на разказването на истории за емоционална връзка с публиката.”

Разказвайте ваши лични истории, истории на други хора, приятели, клиенти, истории за бранд или продукт. Рисувайте картини с думи. Използвайте сравнения и метафори. Не забравяйте контакта „очи в очи“. Гледайте в обектива на камерата през повече от половината от времето на общуване.

Смелост, споделяне и човечност

Послание на Анна Цолова към присъстващите в залата: “Светът се нуждае и ще се нуждае от хора, които вярват, че да говориш въздействащо, ясно и точно, особено днес, е от огромно значение. Едно от най-ценените и ценни умения е и ще бъде умението да убеждаваме и говорим, така че да създаваме емоционален контакт и увличаме другите за идеите си.”

„Нежна сила“ е пространство, в което младите хора откриват в себе си увереност, смелост и устрем.

Следете календара на предстоящите събития и ги посетете: https://ictclustervarna.com/timeline