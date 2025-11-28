Netpeak оглавява класацията на най-големите дигитални и творчески агенции извън група според ''кМаркетинг Factbook 2025''

В новото издание на „кМаркетинг Factbook“, публикувано от Capital, Netpeak е посочена като най-голямата дигитална и творческа агенция в България извън рамките на комуникационна група. С отчетени приходи в размер на 53.4 млн. лв. за 2024 г. и ръст от 41% спрямо 2023 г., агенцията оглавява сегмента на независимите компании в комуникационната индустрия у нас.

Единствената по рода си класация на комуникационния пазар

Публикацията разглежда тенденциите и динамиката на сектора в контекста на сблъсъка между технологии и творчество. Според изданието, „Кое е първото – технологиите или творчеството?“ е водещият въпрос, пред който се изправя цялата индустрия в настоящия момент на трансформация.

„кМаркетинг Factbook“ остава единствената класация в страната, която обединява приходните данни на комуникационните агенции и ги разделя по категории – комуникационни групи, дигитални и творчески агенции, медийни, PR и BTL агенции.

Къде се позиционира Netpeak?

Лидер извън група, с фокус върху растеж и ефективност

Netpeak е първенец в категорията „Дигитални и творчески агенции, които не са част от група“, с 53.4 млн. лв. приходи и ръст от 41%, изпреварвайки „Verto Digital“ (14.8 млн. лв., -22%) и „Brand New Ideas“ (11.2 млн. лв., 39%).

Агенцията бележи значително по-висок ръст от средния за сектора, който се движи между 4% и 14%.

Общите приходи в категорията на най-големите 40 комуникационни агенции извън група достигат 211.4 млн. лв., отбелязвайки среден годишен ръст от 13%.

Контекст и тенденции: индустрия в преход

Влизането в еврозоната и дигиталната трансформация задават нови посоки

Изданието подчертава, че 2024 г. е била белязана от преход – както по отношение на технологичното навлизане в услугите, така и от икономически фактори като очакваното приемане на еврото. Това води до:

Повишена конкуренция и гъвкавост на агенциите.

Преориентиране към проектна база на работа вместо дългосрочни договори.

Растяща нужда от интегрирани дигитални решения и реално измерима ефективност.

На този фон резултатите на Netpeak се явяват индикатор за успешно адаптирана стратегия и ясно разпознаваем пазарен профил. Агенцията затвърждава позициите си не само чрез ръст, но и чрез устойчив бизнес модел в динамична среда.

Изводи от класацията на Capital

Какво означават данните за индустрията?