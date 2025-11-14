Немският коледен базар отваря днес в София

Традиционният Немски коледен базар отваря днес в 18 часа в Градската градина в София.

15-ото издание на базара включва щандове с класически немски вкусотии и ароматно греяно вино, концерти на млади изпълнители и театрални представления.

За пръв път в България подобен коледен базар се провежда през 2011 г. в София. В основата на концепцията му е идеята за пренасянето на автентичната немска традиция в празнуването на Коледа на територията на България.

Подготвили сме и специални работилнички за малките творци. Само в деня на откриването те ще бъдат напълно безплатни, пишат организаторите във фейсбук. Немският коледен базар ще продължи до 24 декември.

Sofia Christmas Fest ще оживи пространството пред НДК от 21 ноември. Коледните изкушения, музика, семейни забавления ще продължат до 28 декември.

Mish Mash Fest Christmas Edition 2025 се завръща на Ларгото на 1 декември и ще продължи до 14 декември.