Научноизследователският кораб ''Св. св. Кирил и Методий'' отплава на своята четвърта антарктическа експедиция

Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий" (НИК 421) отплава днес на своята четвърта антарктическа експедиция. Той беше изпратен с официална церемония на Морската гара във Варна. Тържеството уважиха областният управител на Варна Андрияна Андреева, зам.-кметът Илия Коев, офицери, общественици. Сред официалните гости бяха посланикът на Аржентина у нас Алехандро Сотнер Мейер и Абдула ал Мандус - президент на Световната метеорологична организация към ООН и директор на Националния институт по метеорология в Обединените арабски емирства.

БТА отново ще има кореспондент на борда на НИК 421. Кореспондентът на БТА ще се качи на борда на плавателния съд през януари-февруари 2026 г., каза генералният директор на агенцията Кирил Вълчев.

Началникът на Висшето военноморско училище флотилен адмирал проф. Калин Калинов изказа специални благодарности към министъра на образованието Красимир Вълчев за ролята му за придобиването на НИК 421. Той посочи още, че ВВМУ планира да организира конференция за Антарктида. Плаването до Ледения континент, което бе мечта, вече се превърна в рутина, каза той в приветствието си към гостите на церемонията.

Експедициите до Антарктида са олицетворение на девиза ни "Съединението прави силата“, отбеляза командирът на НИК 421 кап. Радко Муевски.

При 34-тата полярна експедиция родните учени ще стъпят и на Антарктическия полуостров, посочи при изпращането на кораба председателят на Управителния съвет на Българския антарктически институт проф. дн Христо Пимпирев.

Поздравителен адрес от името на президента Румен Радев прочете вицеадмирал Митко Петев, негов съветник по военната сигурност. В него бе посочено, че България успя да затвърди своя престиж като водеща страна в изследването на Антарктика.

Между Светата църква, Военноморското училище и Военноморските сили винаги е имало благословено сътрудничество, каза Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, който отслужи водосвет за здраве и успешна мисия на кораба.

Военноморските сили изготвят първата българска навигационна карта на залива Емона край остров Ливингстън, посочи заместник началникът на военния флот флотилен адмирал Ваньо Мусински.

През тази година над 10 учени от Софийския университет ще правят изследвания на Антарктида, каза ректорът проф. Георги Вълчев, който също бе гост на церемонията.

Очаква се "Св. св. Кирил и Методий" да достигне до българската антарктическа база на остров Ливингстън в края на декември. Преди това ще акостира в аржентинското пристанище Мар дел Плата. По план той трябва да пристигне там около 15 декември. След това има вероятност корабът да бъде и в пристанището в Ушуая. Очаква се за пръв път при това плаване НИК 421 спре и в Пунта Аренас в Чили.

По план екипажът трябва да се завърне във Варна в средата на април 2026 г.