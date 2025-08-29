Нашенецът от Казанлък разказа за срещата си с момичето с брадвата

Потърпевшият 21-годишен български гражданин от Казанлък, който се озова в центъра на мигрантски скандал в Шотландия, даде подробности за срещата си с момичето с брадвата, станало известно като "Смело сърце" в социалните мрежи. Али Думана говори в ефира на NOVA.

Той разказа, че отивал до магазина, когато бил пресрещнат от четири момичета. По негови думи девойките се държали агресивно и затова, на връщане от магазина, решил да извика сестра си. Момичетата го обиждали и заплашвали.

„Едно от децата реши да се обади за помощ на телефона за спешни повиквания в Англия. Тя казваше, че ги преследвам и искам сексуални услуги от тях. По закон тук аз нямам право да ги удрям и затова извиках сестра ми. Едното момиче скочи на бой, а другото започна да ни посяга с ножа и брадвата. Когато видях, че отива с тях към сестра ми, я бутнах на земята”, разказва Али.

По негови думи, когато полицията дошла, прегледала наблюдателните камери, очевидци дали показания и това е причината той да не бъде задържан заедно с момичето, което е обвинено в притежание на хладно оръжие. Той твърди, че в това не е първата подобна проява на младежите в квартала и че град Дънди вече не е безопасен за хора с по-различен цвят на кожата.

Въпреки това Али няма да се върне в България. Във Великобритания е дошъл легално преди 5 години, учил е английски в колеж и работи. Има съпруга и 8-месечно бебе, очаква и второ.