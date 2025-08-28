Момиче с брадва и български гражданин в центъра на мигрантски скандал в Шотландия

Деян Милков 28 август 2025 в 16:42 2064 5
Въпросното момиче

Снимка BBC
Скрийншот от видеото

Инцидент в град Дънди, Шотландия, в който 12-годишно момиче е било заснето с нож и брадва, избухна в социалните мрежи. Случаят бе представен като „героична защита от мигранти“, но полицията отхвърли тази версия.

Ученичката от Дънди, за която се твърди, че е защитавала сестра си от мигрант, се превърна в героиня в социалните мрежи, където я нарекоха „Смело сърце“ 2.0 (препратка към исторически филм с Мел Гибсън, в който актьорът играе шотландски борец за свобода и независимост).

Момичето е обвинено в притежание на хладно оръжие, след като полицията е била извикана на мястото на инцидента в квартал Лочи през уикенда.

Видеото е заснето в събота следобед и показва две момичета на тревна площ край оживения път „Сейнт Ан Лейн“. Едно от тях крие брадва и нож зад гърба си, които впоследствие показва. По-голямото момиче крещи: „Нe удряй малката ми сестра, на 12 е“. В същото време се чува мъжки глас - на човека, който снима и казва: „Покажи ножа, покажи ножа“.

Не е напълно ясно какво точно се е случило по време на инцидента, но е известно, че полицията е запозната с твърденията около мотива за поведението ѝ. Тъй като ѝ е повдигнато обвинение, тя не може да бъде идентифицирана съгласно шотландското право.

Въпросният имигрант се оказа български гражданин. Пред „Дейли мейл“ 21-годишният Фатош Али Думана твърди, че никога не би наранил някого. Разказва, че е отивал да пазарува, когато момичетата са го спрели. Дошъл във Великобритания законно и живее там със семейството си.

Службите на реда предупредиха обществеността да не споделя „дезинформация“ за инцидента онлайн. Оттам също посочиха, че българите не са нелегални имигранти.

Видеото беше споделено в платформата X и от милиардера Илон Мъск, който е антимигрантски настроен.

    nms

    28.08 2025 в 18:07

    Смятайте за какво става реч след като деца изпадат в истерия и се налага да носят ножове за да се чувстват защитени.
    И след като се разбира името на "българина" става ясна и реакцията на детето.
    За англетата знаем че вече са муслита и пакита, ама явно и шотландските либералчета не са останали по назад.

    sandman

    28.08 2025 в 17:54

    Въпросният имигрант се оказа български гражданин. Пред „Дейли мейл" 21-годишният Фатош Али Думана

    хахахахаха
    Типичният "български гражданин". Питешка работа.

    Шпагата

    28.08 2025 в 17:16

    Ако имаше и най малки съмнения за някаква вина ,Алито одма щяха да го закопчаят шотландските полицаи...

    helper68

    28.08 2025 в 16:53

    Ами Фатош Али Думана, сега да си поиска някой и друг милиард от милиардера Илон Мъск в съда, ако в случея е прав и не е виновен?!

    pr07ecH70r

    28.08 2025 в 16:50

    Хайде всички да застанем зад Фатош Али, истински българин! Показял Българщината в Шотландия. Онеправдан.
     