Момиче с брадва и български гражданин в центъра на мигрантски скандал в Шотландия

Инцидент в град Дънди, Шотландия, в който 12-годишно момиче е било заснето с нож и брадва, избухна в социалните мрежи. Случаят бе представен като „героична защита от мигранти“, но полицията отхвърли тази версия.

Ученичката от Дънди, за която се твърди, че е защитавала сестра си от мигрант, се превърна в героиня в социалните мрежи, където я нарекоха „Смело сърце“ 2.0 (препратка към исторически филм с Мел Гибсън, в който актьорът играе шотландски борец за свобода и независимост).

Момичето е обвинено в притежание на хладно оръжие, след като полицията е била извикана на мястото на инцидента в квартал Лочи през уикенда.

Видеото е заснето в събота следобед и показва две момичета на тревна площ край оживения път „Сейнт Ан Лейн“. Едно от тях крие брадва и нож зад гърба си, които впоследствие показва. По-голямото момиче крещи: „Нe удряй малката ми сестра, на 12 е“. В същото време се чува мъжки глас - на човека, който снима и казва: „Покажи ножа, покажи ножа“.

Не е напълно ясно какво точно се е случило по време на инцидента, но е известно, че полицията е запозната с твърденията около мотива за поведението ѝ. Тъй като ѝ е повдигнато обвинение, тя не може да бъде идентифицирана съгласно шотландското право.

Въпросният имигрант се оказа български гражданин. Пред „Дейли мейл“ 21-годишният Фатош Али Думана твърди, че никога не би наранил някого. Разказва, че е отивал да пазарува, когато момичетата са го спрели. Дошъл във Великобритания законно и живее там със семейството си.

Службите на реда предупредиха обществеността да не споделя „дезинформация“ за инцидента онлайн. Оттам също посочиха, че българите не са нелегални имигранти.

Видеото беше споделено в платформата X и от милиардера Илон Мъск, който е антимигрантски настроен.