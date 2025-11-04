Най-силни в света: Двама българи изтеглиха 40-тонен Еърбъс (ВИДЕО)

Двама тежкоатлети - Христо Мусков и Велизар Митов, издърпаха сами самолет Airbus A220-300 на "България Еър" на летището в София днес.

Това постижение е прецедент в българската история.

Самолетът Airbus A220-300 тежи близо 40 000 кг със заредено гориво. Общата му дължина е 38,7 метра. От мерки за безопасност в кабината на самолета имаше техническо лице за наблюдение и реакция по време на процеса.

Двамата тежкоатлети, членове на федерацията за силови спортове „Стронгмен“, изтеглиха огромната машина един след друг на разстояние до 15 метра. Застопорена кола им служеше за опорна точка.

Христо Мусков е многократен републикански шампион на България, 4-кратен световен и 4-кратен европейски шампион по силов трибой в различни федерации. Носител е на титлата "Най-силен мъж на България" в няколко поредни години и не e побеждаван до момента. Участник e в най-силната в света професионална лига на силни мъже.

След подвига си той споделя:

"Беше много тежко, много трудно. Много лоши условия бяха, но затова сме спортисти."

За пояснение - земята беше влажна след валежа сутринта и това затрудняваше хода на участниците.

Стремежът на Русков е някой ден да бие рекорда на Гинес.

След него, Велизар Митов се зае с трудната задача. Той също е републикански шампион по силов трибой и състезател по стронгмен с над 10 години опит в спорта, шампион в турнири на Българската федерация по силови спортове, с международно участие в Strongman Champions League.

След успеха си, той разказва за преживяването:

"В първия момент, поради настилката, подведоха обувките и не можех да координирам много движението, но спортният ми дух не ми позволи да се откажа. Казах си: "Това не е моментът да се случва" и влязох обратно в права линия. След което получих една лека контузия. Тя е стара де, но и с нея трябваше да се справя и прехвърлих тежестта на десния си крак, защото левият отказа."

Митов се е подготвял месец и половина - време, през което е качил 24 кг. Мотивира го идеята за Sober October (Трезвен октомври), като се надява въздържанието от алкохол и други субстанции за всички да продължи и през ноември, декември и т.н. Това е неговата мисия - да предизвика себе си и останалите да водят по-здравословен начин на живот.

Сред организаторите на събитието е Динко Желязков - републикански и абсолютен шампион по културизъм, водещ на известния подкаст за бодибилдинг Abnormal PODCAST, където скоро ще излезе видеоклип, в който шампионите ще говорят повече по темата.