Най-модерният смартчасовник за спорт на открито в историята на Huawei ще е в центъра на вниманието на събитието Global Innovative Product Launch на 19 септември

София, 21 август 2025 г. – Днес Huawei обяви, че ще бъде домакин на Global Innovative Product Launch под мотото „Ride The Wind“ на 19 септември в Париж, Франция. На събитието технологичният гигант ще представи серията носими устройства HUAWEI WATCH GT 6, предлагаща по-богато изживяване за спорт на открито и проследяване на здравето. Наред с това, дългоочаквани смартфони и таблети ще направят своя дебют, демонстрирайки водещите постижения на компанията в сектора на смарт устройствата.

Носимите устройства на Huawei са ключова категория за глобалния бизнес с крайни потребители и доминират пазара с над 200 милиона доставени устройства от 2015 г. насам и 42,4% ръст на годишна база през първото тримесечие на 2025 г. Брандът задълбочава влиянието си сред младото поколение. Премиерата на множество авангардни продукти на събитието в Париж ще бъде нова крачка в емоционалната връзка с потребителите в световен мащаб.

Спортна наука от следващо поколение

Серията HUAWEI WATCH GT, известна с 14-дневния живот на батерията и широките спортни функции, сега надгражда с революционни подобрения в издръжливостта и професионалните възможности за спорт на открито.

Междувременно Sunflower Positioning System предлага прецизно GPS проследяване, както и данни за разстояние и темпо, за да подобри изживяването при спорт на открито.

TruSense™ System гарантира по-бързо, по-точно и цялостно наблюдение на здравето и физическата активност, като Huawei притежава близо 1000 патента в областта на носимите технологии и разполага с над десет глобални R&D центъра и три лаборатории за спорт и здраве. Носимите устройства поддържат повече от 100 спортни режима, включително различни дейности на открито и упражнения на закрито, интегрирайки иновации и модна естетика.

Следващо поколение таблети с усещане като хартия

Таблетите на Huawei пленяват потребителите благодарение на новаторската технология PaperMatte Display, безпроблемните инструменти за повишаване на ефективността и изключителната производителност. Серията Huawei PaperMatte Display прави гледането и четенето по-комфортно, а M-Pencil улеснява дигиталното писане и рисуване. Приложения като GoPaint и HUAWEI Notes правят дигиталното творчество по-достъпно и ефективно. На събитието следващия месец Huawei ще представи подобрения както в PaperMatte технологията, така и при стилуса, заедно с HUAWEI GoPaint Worldwide Creating Activity – нова инициатива за вдъхновение на младите творци.

Включете се в следващата вълна иновации

Всички нови продукти на Huawei ще бъдат достъпни скоро на европейските пазари. Наличността и цените ще бъдат обявени на 19-и септември в Париж.