Надзорният съвет на НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за догодина

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт утвърди проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. на свое заседание днес, съобщиха от НОИ.

В проектозакона са отразени параметрите на предвидените за следващата година социалноосигурителни политики в страната.

В изпълнение на своите правомощия по Кодекса за социално осигуряване, членовете на съвета се запознаха със заложените в документа законови промени и подкрепиха направените предложения.

Предстои съгласуването на проектозакона в Националния съвет за тристранно сътрудничество, приемането му от Министерския съвет и окончателното му гласуване в Народното събрание.

Пенсиите ще бъдат осъвременени толкова, колкото процента покаже швейцарското правило – някъде около 8%. Това съобщи социалният министър Борислав Гуцанов преди заседанието на надзорния съвет на НОИ. По думите му какъв ще е точният процент ще стане ясно през първата или втората седмица на следващата календарна година.

Увеличението на осигуровките остава два процентни пункта или над 10%.