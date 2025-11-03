Надзорният съвет на НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за догодина

OFFNews 03 ноември 2025 в 11:07 587 0
Сградата на НОИ в София

Снимка БГНЕС/архив
Сградата на НОИ в София

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт утвърди проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. на свое заседание днес, съобщиха от НОИ. 

В проектозакона са отразени параметрите на предвидените за следващата година социалноосигурителни политики в страната.

В изпълнение на своите правомощия по Кодекса за социално осигуряване, членовете на съвета се запознаха със заложените в документа законови промени и подкрепиха направените предложения. 

Предстои съгласуването на проектозакона в Националния съвет за тристранно сътрудничество, приемането му от Министерския съвет и окончателното му гласуване в Народното събрание. 

Пенсиите ще бъдат осъвременени толкова, колкото процента покаже швейцарското правило – някъде около 8%. Това съобщи социалният министър Борислав Гуцанов преди заседанието на надзорния съвет на НОИ. По думите му какъв ще е точният процент ще стане ясно през първата или втората седмица на следващата календарна година. 

Увеличението на осигуровките остава два процентни пункта или над 10%.

