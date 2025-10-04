Над 2000 души са подали заявления по проекта ''Избирам България''

OFFNews 04 октомври 2025 в 15:20 295 1
Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов

Над 2000 души са подали заявления по проекта „Избирам България“, каза във Варна министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, цитиран от БТА.

По думите му интересът към програмата е огромен.

Гуцанов посочи, че връщането на нашите сънародници да работят и живеят в родината си е ключово не само за икономиката, а и за справянето с демографската криза. Той припомни, че в момента българските компании си осигуряват работна ръка от Индия, Пакистан, Турция, Узбекистан, от Индонезия и Непал.

Според него не е проблем, че тези хора идват да се трудят у нас, но е редно да се мисли преди всичко как да върнем своите сънародници.

Общо 24 процента от населението на страната ни е в групата над 65-годишна възраст. По думите на социалния министър пенсионерите са над 1,5 милиона души, а жените във фертилна възраст са малко.

Ако не работим активно за връщането на нашите сънародници, няма как да се справим с демографския проблем, коментира Гуцанов.

    180

    1

    Far Rider

    04.10 2025 в 16:25

    -0
    +0
    Чудесна идея! Отлична новина! 2000 циганина по-малко ще крадат из Европа.
     
