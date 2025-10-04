Над 2000 души са подали заявления по проекта „Избирам България“, каза във Варна министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, цитиран от БТА.
По думите му интересът към програмата е огромен.
Гуцанов посочи, че връщането на нашите сънародници да работят и живеят в родината си е ключово не само за икономиката, а и за справянето с демографската криза. Той припомни, че в момента българските компании си осигуряват работна ръка от Индия, Пакистан, Турция, Узбекистан, от Индонезия и Непал.
Според него не е проблем, че тези хора идват да се трудят у нас, но е редно да се мисли преди всичко как да върнем своите сънародници.
Общо 24 процента от населението на страната ни е в групата над 65-годишна възраст. По думите на социалния министър пенсионерите са над 1,5 милиона души, а жените във фертилна възраст са малко.
Ако не работим активно за връщането на нашите сънародници, няма как да се справим с демографския проблем, коментира Гуцанов.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
180
1
04.10 2025 в 16:25
Тома Белев: 20 години в Елените е строено върху самата река
Групировката Хамас е готова за мир, заяви Бенямин Нетаняху
Гл. комисар Николай Николов: Застрояваме места, които не трябва да пипаме
Гл. комисар Николай Николов: Застрояваме места, които не трябва да пипаме
Нидал Алгафари: Да, бях в кабинета на Пеевски и научих, че ще е прекрасно в държавата с главно ''Д''