Над 2000 души са подали заявления по проекта „Избирам България“, каза във Варна министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, цитиран от БТА.

По думите му интересът към програмата е огромен.

Гуцанов посочи, че връщането на нашите сънародници да работят и живеят в родината си е ключово не само за икономиката, а и за справянето с демографската криза. Той припомни, че в момента българските компании си осигуряват работна ръка от Индия, Пакистан, Турция, Узбекистан, от Индонезия и Непал.

Според него не е проблем, че тези хора идват да се трудят у нас, но е редно да се мисли преди всичко как да върнем своите сънародници.

Общо 24 процента от населението на страната ни е в групата над 65-годишна възраст. По думите на социалния министър пенсионерите са над 1,5 милиона души, а жените във фертилна възраст са малко.

Ако не работим активно за връщането на нашите сънародници, няма как да се справим с демографския проблем, коментира Гуцанов.