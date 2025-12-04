Над 12 км опашка на ''Кулата'', граничният пункт остава затворен

Около хиляда тежкотоварни камиони бяха блокирани преди граничния пункт "Кулата", след като вчера протестиращите гръцки фермери затвориха магистралата преди Промахон и в двете посоки. Опашката вече е над 12 км., съобщи БНР.

Малко преди 18 часа вчера започна пропускането на леки автомобили от и към Гърция, а след това и камиони, но само в посока България.

Няма яснота кога блокадата от тежки машини и трактори в близост до границата с България ще бъде прекратена.

От Главна дирекция "Гранична полиция" и Агенция "Пътна инфраструктура" призовават българските превозвачи да използват граничния пункт "Илинден-Ексохи".

"Там е затворено. Колеги казват, че всичко свети червено там. И от "Илинден-Ексохи" не може да се мине", твърди обаче един от блокираните шофьори - Красимир. И допълва:

"Няма никаква информация. Цяла нощ се движат камиони. Никой не казва на никой къде отива. Питаме полицаите - и те нищо не знаят".

"Нощта изкарахме спокойно. Седим и чакаме. Няма тоалетни. Няма удобства. Няма нищо. Седим на пътя и това е", посочи Георги.