Над 12 км опашка на ''Кулата'', граничният пункт остава затворен

Около хиляда тежкотоварни камиони бяха блокирани преди граничния пункт "Кулата", след като вчера протестиращите гръцки фермери затвориха магистралата преди Промахон и в двете посоки. Опашката вече е над 12 км., съобщи БНР.
Малко преди 18 часа вчера започна пропускането на леки автомобили от и към Гърция, а след това и камиони, но само в посока България.
Няма яснота кога блокадата от тежки машини и трактори в близост до границата с България ще бъде прекратена.
От Главна дирекция "Гранична полиция" и Агенция "Пътна инфраструктура" призовават българските превозвачи да използват граничния пункт "Илинден-Ексохи".
"Там е затворено. Колеги казват, че всичко свети червено там. И от "Илинден-Ексохи" не може да се мине", твърди обаче един от блокираните шофьори - Красимир. И допълва:
"Няма никаква информация. Цяла нощ се движат камиони. Никой не казва на никой къде отива. Питаме полицаите - и те нищо не знаят".
"Нощта изкарахме спокойно. Седим и чакаме. Няма тоалетни. Няма удобства. Няма нищо. Седим на пътя и това е", посочи Георги.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3732
1
04.12 2025 в 09:09
За танго са нужни двама - Тръмп не е особен оптимист след срещата Путин - Уиткоф
ГЕРБ изпратиха с аплодисменти Даниел Митов, дал сериозна заявка да стане държавник
Тошко Йорданов: Слава богу - полицията не би, иначе щеще да има ''майка му разплакана, сестра му разплакана'' (видео)
ГЕРБ изпратиха с аплодисменти Даниел Митов, дал сериозна заявка да стане държавник
Тошко Йорданов: Слава богу - полицията не би, иначе щеще да има ''майка му разплакана, сестра му разплакана'' (видео)