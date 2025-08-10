МВнР: Изчезналият в Охридското езеро българин все още не е открит

Компетентните органи в Република Северна Македония продължават активно издирвателните действия, заявиха от Министерството на външните работи.

Към момента няма постъпила официална информация по случая нито в Генералното консулство на България в Битоля, нито в Посолството на България в Скопие, посочват от МВнР по повод на появилата се в медийното пространство информация за открито тяло на български гражданин, предаде БТА.

Дипломатическите и консулските ни представителства поддържат постоянен контакт с местните власти и следят развитието на случая отблизо, уверяват от МВнР.

Полицията в Охрид днес опроверга информацията, че е намерено тялото на изчезналия българин.

Изчезналият във водите на Охридското езеро 52-годишен български гражданин все още не е намерен, заяви днес по обяд говорителят на Министерството на вътрешните работи на Република Северна Македония в Охрид Стефан Димоски, цитиран от информационния портал „Либертас“. Той уточни, че информациите за намирането на тялото му, разпространени днес от медии, не са точни.

„Все още (българинът) се води за изчезнал. В течение на днешния ден ще бъдат предприети конкретни дейности за намирането му“, каза Димоски.