МС даде ход на нови оръжейни сделки с Испания и Франция

Българското правителство одобри подписването на споразумения за съвместно придобиване на антидрон системи и самоходни гаубици съответно с Испания и Франция. Инициативите са част от програмата за "Действия за сигурност на Европа" (SAFE), който помага на държавите членки на ЕС да укрепят отбранителните си способности.
Споразумението с Франция предвижда съвместно придобиване на 155-мм самоходни гаубици CAESAR и боеприпаси за тях. През 2025 г. двете страни подписаха рамково споразумение за гаубиците, а предстоящото споразумение за боеприпасите е следващата стъпка в реализацията на този приоритетен за Българската армия проект, уточнява правителствената пресслужба.
Меморандумът с Испания предлага съвместно придобиване на до 10 мобилни системи и до 10 системи от контейнерен тип за борба с дронове, като водеща държава е Испания.Следете новините ни в :
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