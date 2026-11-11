МС даде ход на нови оръжейни сделки с Испания и Франция

OFFNews 11 ноември 2026 в 18:48 953 0
антидрон системи

Снимка Pexels
Изображението е илюстративно.

Българското правителство одобри подписването на споразумения за съвместно придобиване на антидрон системи и самоходни гаубици съответно с Испания и Франция. Инициативите са част от програмата за "Действия за сигурност на Европа" (SAFE), който помага на държавите членки на ЕС да укрепят отбранителните си способности. 

Споразумението с Франция предвижда съвместно придобиване на 155-мм самоходни гаубици CAESAR и боеприпаси за тях. През 2025 г. двете страни подписаха рамково споразумение за гаубиците, а предстоящото споразумение за боеприпасите е следващата стъпка в реализацията на този приоритетен за Българската армия проект, уточнява правителствената пресслужба. 

Меморандумът с Испания предлага съвместно придобиване на до 10 мобилни системи и до 10 системи от контейнерен тип за борба с дронове, като водеща държава е Испания.

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