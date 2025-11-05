МОН планира дискусия за забрана на социалните мрежи за деца

Министерство на образованието и науката ще проведе дискусия за забраната на социалните мрежи за деца на 20 ноември съвместно с комисиите по образование, по здравеопазване, по въпросите за децата и демографската политика. Това съобщи днес просветният министър Красимир Вълчев на заседанието на образователната комисия в Народното събрание.

"Дебатът за социалните мрежи и за използването им от деца се води в много страни, Австралия забрани социалните мрежи, подобен дебат има във Франция, в Испания, в Норвегия, в Гърция и в Дания. Сега Дания председателства Европейския съюз и започна общоевропейска инициатива за ограничаването на използването на социални мрежи от деца и младежи под 15-годишна възраст", отговори Вълчев на въпрос от Десислава Петкова от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. "Това е инициатива на Датското председателство, но има и достатъчно научни изследвания, които показват зловредно и пристрастяващо въздействие, и когато едно нещо е едновременно и вредно, и пристрастяващо, имаме основание да говорим за ограничение. Но трябва да се организира дебат и да се говори по темата, защото един голям процент родители ще чуят, че има такова вредно въздействие и научните изследвания са категорични, и показват значителни увреждания на мозъка при децата", обясни министърът.

По думите му доказано е, че в социалните мрежи има много съдържание с умишлено заложени пристрастяващи елементи.

"Това е най-вече в съдържанието, което е с видео, и то води до постоянен поток от допамин в мозъка, допринасящ за моментно щастие и до пристрастяване, и до трудност за отделяне от мобилните телефони. Като родители, а и като държава, и като общество, трябва да говорим по този въпрос, защото е вредно. Трябва да ограничим времето за прекарване в социалните мрежи, защото то има зловредно влияние върху развитието на децата и трябва ясно да го кажем на родителите, ще организираме такава дискусия, и сме я планирали да е на 20 ноември. Ще поканим всички, които имат желание да изкажат мнение по темата - лекари, психолози, представители на датското председателство, на технологичните компании", каза Вълчев.

Днес министърът коментира и увеличението на учителските заплати, заложено в проектобюджета. Според него най-големият ръст на възнагражденията за последните години е именно в сектор „Образование“. По думите му обаче е необходимо уточняване на параметрите със синдикатите и директорските организации.