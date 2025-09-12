МОН награди зрелостниците с отличен успех

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев награди с отличието „Национална диплома“ отличниците от випуск 2025 по време на церемония, която се проведе в Националния археологически музей, съобщава БТА. На събитието присъства и министър-председателят Росен Желязков, който също връчи почетни дипломи на шестима от зрелостниците.

"Това да си отличник не е просто етикет. Това да си много пъти или винаги да си отличник не е стигма. Това е едно състезание, но не онова състезание, в което сме свикнали да гледаме или да участваме в надпревара с другите. Това е голямото състезание на човек със самия себе си", каза Росен Желязков.

Отличието се присъжда всяка година на зрелостници с отличен (6.00) успех по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Наградата е национално признание за високите постижения на учениците от българските училища. Сред официалните гости на церемонията бяха представители на синдикални и работодателски организации, директори и учители.

"Днес, в навечерието на първия учебен ден, емоцията е още по-силна, защото сме тук с най-добрите ученици, деца и младежи, които в най-голяма степен оправдават нашия оптимизъм и надежда за бъдещето, че България ще бъде една по-просперираща страна, с едно по-добро и хармонично общество", каза Красимир Вълчев.

Министърът поздрави учениците за техните постижения не само на държавните зрелостни изпити, но и на всички състезания и олимпиади. Той похвали тяхното постоянство, упоритост и труд, но не пропусна и да отдаде признание и на учителите и семействата им:

"Зад всеки добър ученик, зад всеки отличник стои поне един отдаден учител. Затова поздравяваме вашите учители за вашите постижения. Разбира се, зад всеки един талант, зад всеки един отличник стои поне един човек от семейството или един близък, който ви е подкрепил много", посочи министърът.

Вълчев и Желязков изразиха удовлетворение, че все повече млади хора избират да продължат образованието си в български университети и изразиха увереност, че тази тенденция ще продължи и в бъдеще.