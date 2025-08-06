Ексклузивно Нов ОУП предвижда строежи до Огънчето на Камен бряг, плътно до ръба на скалите

Момиченце на 2 години падна от тераса върху циментова площадка

OFFNews 06 август 2025 в 13:45 1835 0

Снимка БГНЕС/архив

2-годишно дете падна от тераса с височина около два метра върху циментова площадка, съобщиха от Областната дирекция на МВР в София.

Около 13.40 часа вчера в полицейския участък в курорта „Боровец“ постъпил сигнал за инцидент с дете в село Радуил. На адреса веднага били изпратени полицейски служители. 

По първоначални данни е установено, че жена и децата ѝ са подреждали дървата на стопаните на къщата. Оставено без надзор, едно от децата – 2-годишно момиченце, е паднало от тераса с височина около два метра върху циментова площадка.

Транспортирано е в столична болница с фрактура на черепа, но без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Иванчева и Петрова: Осъдиха ни само по косвени доказателства