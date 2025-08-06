Момиченце на 2 години падна от тераса върху циментова площадка

2-годишно дете падна от тераса с височина около два метра върху циментова площадка, съобщиха от Областната дирекция на МВР в София.
Около 13.40 часа вчера в полицейския участък в курорта „Боровец“ постъпил сигнал за инцидент с дете в село Радуил. На адреса веднага били изпратени полицейски служители.
По първоначални данни е установено, че жена и децата ѝ са подреждали дървата на стопаните на къщата. Оставено без надзор, едно от децата – 2-годишно момиченце, е паднало от тераса с височина около два метра върху циментова площадка.
Транспортирано е в столична болница с фрактура на черепа, но без опасност за живота.
По случая е образувано досъдебно производство.
