Мокър сняг в Западна България, температурите падат

Облачно, ветровито и с валежи от дъжд ще е времето днес. Ще духа умерен, в Източна България - силен вятър от североизток.

Валежите ще са значителни в Западна и Централна България.

Максималните температури ще са между 8° и 13°, в София - около 8 градуса, според прогнозата на НИМХ. През нощта срещу петък с продължаващото понижение на температурите на много места в Западна България дъждът ще се примесва и преминава в мокър сняг.

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи предимно от сняг, под 1200 метра от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-югоизток. На много места в масивите от Западна и Централна България валежите ще са значителни, а до вечерта с понижението на температурите границата на снеговалежите също ще се понижи. Ще вали мокър сняг, ще започне да се образува снежна покривка и ще има условия за натрупване върху листната маса, счупване на клони и дървета. Максималната температура на 1200 метра ще е около 5°, на 2000 метра – около минус 1 градус.

Ще вали и край морето, на повече места по южното крайбрежие. Термометрите на брега ще се качат до 15°-17°, а сред вълните от 3-4 бала - до 22 градуса.

Утре валежите ще продължат, в много райони ще са временно интензивни и значителни по количество.