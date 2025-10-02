Мокър сняг в Западна България, температурите падат

Облачно, ветровито и с валежи от дъжд ще е времето днес. Ще духа умерен, в Източна България - силен вятър от североизток.
Валежите ще са значителни в Западна и Централна България.
Максималните температури ще са между 8° и 13°, в София - около 8 градуса, според прогнозата на НИМХ. През нощта срещу петък с продължаващото понижение на температурите на много места в Западна България дъждът ще се примесва и преминава в мокър сняг.
В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи предимно от сняг, под 1200 метра от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-югоизток. На много места в масивите от Западна и Централна България валежите ще са значителни, а до вечерта с понижението на температурите границата на снеговалежите също ще се понижи. Ще вали мокър сняг, ще започне да се образува снежна покривка и ще има условия за натрупване върху листната маса, счупване на клони и дървета. Максималната температура на 1200 метра ще е около 5°, на 2000 метра – около минус 1 градус.
Ще вали и край морето, на повече места по южното крайбрежие. Термометрите на брега ще се качат до 15°-17°, а сред вълните от 3-4 бала - до 22 градуса.
Утре валежите ще продължат, в много райони ще са временно интензивни и значителни по количество.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Тръмп се присмя на Путин: Никак не изглеждаш добре
Терзиев не даде Красно село и Люлин на Таки и Вълка, ще ги чисти общинската Софекострой
Президентството пита БНТ защо ограничава отразяването на Радев в централната емисия
И втората проба на момчето от катастрофата с АТВ е положителна за наркотици