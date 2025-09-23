Младите българи се изнасят от родителите си все по-рано

През 2024 г. младите българи са заживели самостоятелно на средна възраст от 28,2 години, показват данни на Евростат.
Това е значителен спад спрямо 2023 г., когато страната ни бе сред държавите с най-късно отделяне – около 30 години.
В целия Европейски съюз средната възраст за напускане на родителския дом е 26,2 години, като от години се движи между 26 и 27. Най-дълго при родителите си остават младите в Хърватия, Словакия, Гърция, Италия и Испания (над 30 г.), докато във Финландия, Дания и Швеция се изнасят най-рано – около 21–22 г.
Натоварването с разходи за жилище
Около 9,7% от младите в ЕС отделят поне 40% от дохода си за жилище. В България този дял е 7,7%, почти колкото средното за населението (8%). Най-високо натоварване е отчетено в Гърция и Дания, а най-ниско – в Хърватия, Кипър и Словения.
Основни тенденции
В страните, където младите напускат родителския дом по-рано – като Скандинавия и Нидерландия – самостоятелният живот обикновено е свързан с по-високи жилищни разходи. Обратното се наблюдава в държави като Италия и Хърватия, където отделянето става по-късно, но финансовото натоварване е по-малко. Гърция се откроява като изключение – там младите се изнасят късно, а въпреки това разходите за жилище остават високи.
Антоний Тонев
Аз съм Антоний Тонев – финансовият репортер на OFFNews. Завършил съм Националната търговско-банкова гимназия със специалност Застрахователно и осигурително дело, където имах възможност да ръководя едно от учебните застрахователни дружества. Моята страст е да пиша и да следя отблизо динамиката във финансовия свят. Натрупах ценен опит и като стажант-редактор в програма „Хоризонт“ на БНР, където работих по предаванията Понеделник вечер, Нощен Хоризонт, 12+3 и Нещо повече. Вярвам, че добрата журналистика изисква точност, задълбоченост и постоянен интерес към новото.