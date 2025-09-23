Младите българи се изнасят от родителите си все по-рано

През 2024 г. младите българи са заживели самостоятелно на средна възраст от 28,2 години, показват данни на Евростат.

Това е значителен спад спрямо 2023 г., когато страната ни бе сред държавите с най-късно отделяне – около 30 години.

В целия Европейски съюз средната възраст за напускане на родителския дом е 26,2 години, като от години се движи между 26 и 27. Най-дълго при родителите си остават младите в Хърватия, Словакия, Гърция, Италия и Испания (над 30 г.), докато във Финландия, Дания и Швеция се изнасят най-рано – около 21–22 г.

Натоварването с разходи за жилище

Около 9,7% от младите в ЕС отделят поне 40% от дохода си за жилище. В България този дял е 7,7%, почти колкото средното за населението (8%). Най-високо натоварване е отчетено в Гърция и Дания, а най-ниско – в Хърватия, Кипър и Словения.

Основни тенденции

В страните, където младите напускат родителския дом по-рано – като Скандинавия и Нидерландия – самостоятелният живот обикновено е свързан с по-високи жилищни разходи. Обратното се наблюдава в държави като Италия и Хърватия, където отделянето става по-късно, но финансовото натоварване е по-малко. Гърция се откроява като изключение – там младите се изнасят късно, а въпреки това разходите за жилище остават високи.