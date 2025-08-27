Млада рускиня, пияна и надрусана, падна с тротинетка в Бургас

OFFNews 27 август 2025 в 13:05 348 0

Снимка БГНЕС/архив

Пияна рускиня се преби с тротинетка в центъра на Бургас, съобщиха от МВР в морския град. 

18-годишната руска гражданка паднала на пътното платно с електрическо превозно средство, а тестът показал 1,54 промила алкохол и употреба на амфетамини. Инцидентът станал около 5 часа на 26 август. 

Рускинята получила прорезна рана на главата. 

Тя била прегледана в УМБАЛ - Бургас и напуснала болничното заведение по собствено желание. 

