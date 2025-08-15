Министър Караджов преследва джигит по магистралата, КАТ го спря с 200 км/ч пред Бургас

Пътувам с автомобил на НСО по магистрала Тракия. Изпревари ни БМВ, което последвахме. Джигитът се движи със скорост между 190 и 210 километра в час. Изпреварва в аварийната лента, написа министърът на транспорта Гроздан Караджов във Фейсбук.
Малко по-късно той пубикува втори пост:
Подадох сигнал в Пътна полиция и нарушителят беше спрян на входа на град Бургас! Подадохме заедно със служителя на НСО сведение, за да дадем шанс на органите да санкционират нарушителя. Прилагам и видео доказателства! Призовавам всички, които се борят истински срещу джигитите на пътя, да бъдат безкомпромисни и да подават своите сигнали в полицията. Само с общи усилия и обществен натиск ще накараме и съда да признае показанията и видео доказателствата за безобразията по нашите пътища!
Освен всичко друго, джигитът се оказал и “хитрец” и сложил фолио на регистрационния си номер, за да не бъде регистриран от камерите.
Имам лоша новина за него - камерите на ТОЛ управлението са обучени да различават измамата! На последната рамка преди Бургас - моментната скорост е 200 км/час, пише още Караджов.
После ми пак ме убеждавайте, че средната скорост на магистрали не трябва да се мери. Трябва! И книжки трябва да се взимат!, добави той.
Министърът е прикрепил и доказателства - сведението, което е написал до началника на Пътна полиция - Бургас, както и видео на джигита, на което се вижда и регистрационния му номер. Можете да го видите тук:
15.08 2025 в 21:30
СТИГА ГОВОРИХТЕ, ПИСАХТЕ И ПРАВИХТЕ ГЛУПОСТИ.
Само за едно преминаване от Бургас до Пловдив, щях да отнеса поне 30 шофьора, които панически набиваха спирачки пред всяка арка и караха с 30-40 км/ч на магистралата. Същото се случваше и по второстепенните пътища - масова паника и малоумщина. Ограничението 90км/ч кара с 60 км/ч и свирка при изпреварване. Пред арката с 30 км/ч при ограничени 60. НСО нарушава правила, за да снима нарушител. Хайде улево и всяка жаба да си знае гьола. Аман от самозванци с прекомерно и без покритие чувство за величие и самоопределна гениалност!!!!!!!!!
15.08 2025 в 21:24
