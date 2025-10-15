Минералът, който управлява енергията: експертни съвети и решения

Замисляли ли сте се защо някои хора сякаш винаги имат енергия – независимо дали е понеделник сутрин или петък вечер? Мозъкът, сърцето и мускулите ни имат един общ източник на „гориво“ и това не е енергийната напитка от магазина, а минералът, който присъства във всяка клетка на тялото – магнезият. Без него дори най-простите задачи биха изглеждали като маратон. Недостигът на магнезий често води до умора, раздразнителност и намалена концентрация – признаци, които подсказват, че организмът има нужда от подкрепа. Именно затова все повече хора се обръщат към висококачествени магнезиеви продукти, които помагат да поддържаме жизнеността си и да се справяме по-лесно с ежедневните предизвикателства.

Магнезият отдавна е познат като минерал, който подкрепя здравето, но зад сухите научни факти се крие нещо много по-важно – неговата пряка връзка с енергията, която ни движи всеки ден. За да разберем по-добре защо правилният прием на магнезий е толкова важен и как различните форми на продукта могат да отговорят на нуждите на различни хора, потърсихме мнението на специалисти и хора от практиката.

В следващите редове ще разгледаме три магнезиеви продукта, зад всеки от които застават мненията на водещи специалисти, чиято практика е доказала благотворното им действие.

МАГНЕЗИЯТ И ЗДРАВЕТО НА НЕРВНАТА СИСТЕМА

Започваме с доц. д-р Мая Пенкова Дановска-Младенова, д.м. - ръководител катедра „Неврология и неврохирургия“ МУ-Плевен и началник на неврологична клиника към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ Плевен, която ще ни обясни колко опасен може да бъде магнезиевият дефицит и как да си набавим микроелемента пълноценно, за да неутрализираме негативните последствия.

Магнезият е жизненоважен макроминерал с комплексна роля в поддържане на нормалните функции на човешкото тяло. Той е есенциален кофактор за производство на енергия, участва в повече от 300 ензимни реакции, необходим е за синтезата на аминокиселини и протеини, влияе върху мускулните съкращения, артериалното налягане и инсулиновия метаболизъм.

Острият или хроничен дефицит на магнезий повлиява функцията на сърдечно-съдовата, костната, мускулната и нервната системи, нарушава психичното здраве и метаболитните процеси.

В практиката си се доверявам и препоръчвам на пациентите си Магнезий + В комплекс на ABОPharma, тъй като това е продукт със съдържание на оптимално количество магнезий, който ефективно спомага за компенсиране на недостига в тялото на този важен минерал.

Защо Магнезий с В комплекс на ABОPharma? Какво го отличава от останалите магнезиеви продукти на пазара?

На първо място, това е високата доза магнезиеви йони в продукта. Магнезий + В комплекс съдържа качествена магнезиева сол, под формата на магнезиев карбонат с изцяло органичен произход. По този начин всяка таблетка е съставена от най-висок фармацевтичен клас магнезиев карбонат.

Клинично проучената формула на продукта съчетава форма на магнезий с висока бионаличност и витамини от група В за постигане на максимален ефект, което е следващото важно предимство на продукта. Витамините от група B подпомагат метаболизма, позволявайки на тялото да произвежда енергия и допринася за здравето на целия организъм.

Витамин В1 участва в преобразуването на хранителните вещества в енергия. Витамин В2 действа като антиоксидант и спомага за повишаване на енергийните запаси. Витамин В6 участва в метаболизма на аминокиселини, в производството на еритроцити и създаването на невротрансмитери, а витамин B12 е жизненоважен за нормално функциониране на нервната система, производството на ДНК и развитието на червените кръвни клетки.

Всички те подпомагат значително усвояването на магнезия в организма и същевременно повишават неговата активност.

Една таблетка Магнезий с В комплекс на ABОPharma осигурява 10.3 mmol магнезиеви йони и е напълно достатъчна за достигане на оптимален дневен прием на един възрастен.

МАГНЕЗИЯТ И УПРАВЛЕНИЕТО НА МЕТАБОЛИЗМА

За връзката между магнезия, кръвната захар и инсулиновата резистентност разговаряме с д-р Людмила Станева, специалист по ендокринология и болести на обмяната, гр. Варна- ДКЦ–3.

Поддържането на адекватни нива на магнезий може да бъде важен компонент в управлението и превенцията на метаболитни нарушения, като инсулиновата резистентност.

Затова аз препоръчвам прием на магнезий, тъй като този минерал спомага за поддържането на оптимални нива на кръвна захар и инсулин. Магнезият улеснява свързването на инсулина с клетъчните рецептори, като насърчава усвояването на глюкозата от клетките, а колкото по-ниско е нивото на магнезий в кръвта, толкова по-високо е нивото на инсулина.

Адекватните нива на магнезий могат да бъдат естествена защита срещу нестабилните нива на кръвната захар. В допълнение, магнезият помага за намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания, помага за понижаване на кръвното налягане и намалява възпалението.

Това е добър въпрос, тъй като не всички магнезиеви продукти на пазара са еднакви и има значение тяхното качество. Само висок фармацевтичен клас на магнезиева сол може да позволи нейното безпроблемно таблетиране, дори без допълнително филмиране. Най-добрата магнезиева добавка може да бъде тази, която предлага висока бионаличност, затова аз препоръчвам МАГНЕФОРС ДЕПО+В6 на АБОФАРМА.

МАГНЕФОРС 500 мг ДЕПО + B6 таблети с удължено действие е специална комбинация от магнезиеви соли, съдържаща магнезиев оксид, добит от Мъртво море и магнезиев цитрат.

Двете соли са с различна скорост на резорбция и повече от 24 часа покритие на действие. В това се изразява така нареченото „депо“ действие.

Формулата на продукта позволява бързото освобождаване след прием на магнезиевия цитрат, който се абсорбира лесно в храносмилателният тракт и осигурява оптимална бионаличност. Той участва в осъществяването на повече от 300 метаболитни реакции, които са определящи за метаболизма на въглехидратите и мазнините.

Магнезиевият цитрат активира енергийните процеси, един от които е производството на АТФ (аденозинтрифосфат) – основният акумулатор на енергия за клетките в човешкото тяло.

Другата форма на магнезий в МАГНЕФОРС ДЕПО+В6 е магнезиевият оксид, който има високо ниво на магнезиев оксид и се усвоява по-бавно, но стабилно от организма. Магнезиевия оксид попълва запасите от магнезий в дългосрочен план.

Съдържанието на витамин В6 действа като коензим, ускорява метаболизма и участва в регулацията на хормоналния баланс на организма. Той подпомага усвояване на магнезия, образуването на червените кръвни клетки и правилната асимилация на мазнини и белтъчини в тялото.

Чрез синергичният ефект на магнезият и витамин В6 в продукта „МАГНЕФОРС ДЕПО+В6“ се осигурява оптималния ефект, който е нужен за реализиране на биологичната функция на магнезия.

Високата доза магнезий в МАГНЕФОРС ДЕПО+В6 позволява да се осигурят нужните на тялото дневни дози за поддържане на здравословен хормонален баланс, за предпазване от развитие на инсулинова резистентност и подобряване метаболизма на глюкозата в черния дроб, а от там и за ограничаване на затлъстяването.

МАГНЕЗИЯТ В СПОРТА И ИЗДРЪЖЛИВОСТТА

А ето какво споделя трикратният световен шампион по планинско бягане и носител на множество победи в престижни планински маратони Шабан Мустафа за ролята на магнезия в тренировките и възстановяването.

Магнезият играе важна роля в тренировките по бягане по няколко причини. Спортистите се нуждаят от по-големи количества магнезий, особено при високо интензивни тренировки. Мускулната издръжливост и общият тонус намаляват, когато има дефицит на този важен минерал, а набавянето на достатъчните количества от него в организма, помага на съдовете и мускулите да са идеално тонизирани.

Освен това магнезият е необходим за превръщането на глюкозата в енергия, която се използва от мускулите по време на тренировката. Така че, поддържането му в оптималните нива, може да подобри енергийния метаболизъм по време на бягането.

По време на бягане, мускулите работят интензивно, а адекватното ниво на магнезий може да подпомогне избягването на сътресения и спазми.

Важен е също и за правилната хидратация на клетките, което е от съществено значение по време на тренировки, особено в условия на високи температури и интензивно натоварване.

На любителите бегачи препоръчвам МАГНЕФОРС ЛИКУИД на ABOPHARMA. Това е продукт, който съдържа цели 2500 mg магнезиев цитрат с висока бионаличност. Той е много удобен за прием, тъй като е под формата на стикове за директна консумация и с много приятен вкус на ягода или портокал.

Защо точно магнезиев цитрат? Това ли е най-добрата форма на магнезий за спортуващите хора?

Магнезиевият цитрат е сред най-добре и бързо усвояващите се форми на магнезий, което го прави предпочитан избор за много спортисти. Това е високо биодостъпна форма на магнезий, която се усвоява лесно от организма и позволява на тялото да използва минерала по-ефективно, за да подпомогне различните физиологични процеси. Той помага за намаляване на мускулните спазми и съкращения, особено след интензивна физическа активност.

Освен това изборът на течна форма на магнезий има няколко предимства спрямо другите форми на магнезий. Той се усвоява по-бързо от организма в сравнение с таблетките или капсулите и е по-лесен и удобен за приемане.

МАГНЕФОРС ЛИКУИД e лесноусвоима формула, която бързо се справя с чувството за умора и релаксира тялото след тренировка. Благоприятства за електролитния баланс и е изключително подходящ за мускулното възстановяване след спортуване. Мускулните болки и крампи се облекчават и намаляват, а тялото се зарежда с енергия и тонус.

В заключение можем да обобщим, че както показват практическите примери на експерти и спортисти, магнезият е незаменим за енергията, тонуса и нормалното функциониране на организма. Правилният избор на продукт е ключов за постигане на максимален ефект – именно тук ABОPharma предлага надеждни решения за всяка нужда.

Магнезий + В комплекс осигурява оптимално количество магнезий и витамини от групата B, които подпомагат метаболизма и производството на енергия, както и общото здравословно състояние на организма.

МАГНЕФОРС ДЕПО+В6 комбинира бързо усвоима и бавно усвоима форма на магнезий за продължително покритие и оптимален ефект върху метаболизма и сърдечно-съдовата система.

За спортисти и активно движещи се хора МАГНЕФОРС ЛИКУИД предлага удобна, течна форма на магнезий с висока бионаличност, която подпомага мускулното възстановяване и електролитния баланс.

С продуктите на ABОPharma магнезият вече не е просто минерал – той е вашият ежедневен източник на енергия и жизненост, независимо дали става дума за интензивен тренировъчен ден, натоварена работа или просто желание да се чувствате в оптимална форма.

Публикацията е част от партньорството между OFFNews и AboPharma.