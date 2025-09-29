Microsoft Ads: реален потенциал за ръст извън Google екосистемата

На 25 септември в Planet Schwarz Tech Theater се проведе четвъртото за годината събитие от поредицата Netpeak Friends Day. Темата този път беше Microsoft Ads – канал, който все по-активно привлича вниманието на маркетинг специалисти, рекламодатели и дигитални агенции, особено като алтернатива на Google Ads.

В рамките на четири часа водещи специалисти от България и Европа споделиха практически наблюдения, данни и стратегии за по-ефективно използване на платформата. Ето какво си струва да се запомни.

Потенциал отвъд статистиката: защо си струва да се инвестира в Microsoft Ads

Въпреки че пазарният дял на Bing в търсенето в България изглежда скромен: между 3 и 5%, той носи значим трафик с често по-високо качество спрямо други канали. Според изнесените данни, при равна инвестиция с тази в Google Ads е възможно да се постигне съизмерим или дори по-добър резултат по отношение на ефективността и разходите.

Microsoft рекламата обхваща търсене чрез Bing, видео и дисплейна реклама, както и реклама през множество партньорски платформи, сред които MSN, Outlook, Edge, Xbox, LinkedIn, Candy Crush и други. Така се достига до широка, често високодоходна аудитория с навици за онлайн пазаруване.

„Лунен скок“ в дигиталната реклама: вдъхновяващата аналогия на Zbigniew Nowicki

Zbigniew Nowicki, партньор във Full Stack Experts и съосновател на BlueRank, изгради своята презентация около паралела между Apollo 11 и потенциала на Microsoft Advertising. Според него, както дръзките мисии изискват планиране, технологии и кураж, така и навлизането в нова рекламна екосистема като Microsoft има нужда от увереност и визия.

Аналогията с Apollo подчертава важността на стратегията: ясната формулировка „кацане на Луната и връщане на екипажа“ е същото, което в маркетинга представлява добре зададена рекламна цел. По същия начин, за да се използва пълноценно Microsoft Ads, е нужно не само да се „изстреля“ кампания, а да се мисли в перспектива за растеж и възвръщаемост.

Данни от практиката: какво показват кампаниите в Netpeak

Николай Колев, Head of PPC в Netpeak Bulgaria, представи сравнение между развитието на Google Ads, Meta Ads и Microsoft Ads в агенцията. Въпреки по-късния старт, Microsoft Ads бележи устойчив ръст с над 140% увеличение на обемите в рамките на последните 12 месеца.

Ето някои от по-интетресните изводи:

4.3% от общия медиен микс за август се пада на Microsoft Ads;

част от кампаниите с едва 10% от бюджета на Google Ads постигат сравнима рентабилност;

аудиторията в Bing е различна: преобладават бизнес ориентирани, десктоп потребители, често с по-висок жизнен стандарт;

присъствието в Bing оказва влияние и върху AI видимостта на брандовете в инструменти като Copilot.

Важен извод от презентацията беше фактът, че Microsoft Ads не е само допълнителен канал, а реална възможност за качествен трафик и нови аудитории, особено когато Google екосистемата е достигнала своя лимит.

Какво предлага Microsoft Ads днес: акценти от Lucas Gordon (Microsoft Advertising)

Lucas Gordon, Senior Account Executive в Microsoft Advertising, представи преглед на най-новите възможности в мрежата за реклама на Microsoft, включително:

Premium Streaming & Connected TV Ads: видео формати със запомнящо се брандиране, подходящи за upper funnel кампании;

Audience Ads & Native Advertising: реклами в MSN, Outlook, Xbox и др., базирани на данни от екосистемата на Microsoft.;

LinkedIn данни за таргетиране: поради GDPR в Европа не се използват индивидуални профили, а вместо това се прилагат обобщени сигнали и „in-market“ аудитории за B2B кампании;

Performance Max за Microsoft: автоматизирани кампании, аналогични на Google PMAX, вече достъпни и у нас.

Според Лукас, една от най-силните страни на платформата е възможността за прецизно ретаргетиране и използване на собствени аудитории с висока покупателна способност. Той акцентира, че използването на данни за аудиторията в комбинация със search кампании значително повишава CTR и води до почти 10% ръст в бранд търсенията.

Заключения: кога и защо да планираме Microsoft Ads

Microsoft Ads все по-уверено се позиционира като стратегическа част от медийния микс, особено при:

вече изчерпано присъствие в Google Search;

търсене на нова аудитория с по-висока покупателна способност;

нужда от по-достъпен канал за растеж;

силен B2B фокус или бизнес, ориентиран към десктоп потребители.

Присъствието в Bing и Microsoft екосистемата не е просто „още един канал“, а възможност за изграждане на допълнителна видимост в дигиталната среда, особено в контекста на AI-базирани инструменти. С достатъчно планиране, реалистични очаквания и партньор с опит, тази платформа може да предложи неочаквано добри резултати, далеч отвъд статуса си на „алтернатива“.