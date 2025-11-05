Ексклузивно НА ЖИВО: Битката при Сталинград. Фронтова линия с Камен Невенкин. 5.11.25

Международна спецакция се провежда на няколко гранични пункта у нас

05 ноември 2025 в 19:25
Полиция.

Снимка Pixabay
Полиция.

Международна специализирана полицейска операция се провежда на няколко гранични контролно-пропускателни пункта, съобщават от МВР.

В операцията участват „Гранична полиция“, ГДБОП, Агенция „Митници” и представители на партньорски служби.

Операцията се провежда с подкрепата на Европол и под координацията на Фронтекс, като целта ѝ е проследяване и неутрализиране на незаконния трафик на хора, наркотични вещества и акцизни стоки през страната.

Директорът на ГД "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов подчерта, че специфичното в тази акция е огромното международно участие, което включва партньорски агенции от САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Гърция, Австрия и Италия. Според Златанов, такъв тип мащабна операция с толкова много чуждестранни участници не е провеждана досега в България.

Златанов обясни, че акцията няма да бъде последна или кампанийна, а ще се провежда на етапи като надграждане и поредна стъпка в отношенията с партньорите. Той допълни, че стиковането на толкова много полицейски служби от различни държави е сложен процес, изискващ много усилия и преди всичко доверие.

Операцията се осъществява на няколко гранични пункта, включително ГКПП "Капитан Андреево" и по вътрешните граници с Гърция и Румъния, където работят и цивилни екипи.

Зам.-директорът на ГДБОП Йордан Пешев заяви, че „хубавото в случая е, че се работи в тясно взаимодействие с всички наши международни партньори”. „Това е ясен знак към престъпността, че техните действия няма да останат безнаказани”, категоричен е той.

    Lari

    05.11 2025 в 19:37

    Да не търсят дипломата на Боеко!?
     