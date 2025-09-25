Метрото спря, но се случи чудо: Млад сириец оцеля между два влака

Движението по всички линии вече е възстановено

Светослав Метанов 25 септември 2025 в 17:11 2275 0
Метростанция Сердика 2
Метростанция Сердика 2.

Две линии на метрото в София спряха заради инцидент с пътник, който се оказа между два влака.

Мъжът се е отървал само със счупен крак и то от самото падане върху релсите. Останалото са го свършили двамата ватмани на разминаващите се мотриси. Те са намалили максимално скоростта, за да избегнат фатален изход.

Инцидентът е станал в 15:47 ч. на метростанция „Сердика 2“. Електрозахранването веднага е било прекъснато. На място са пристигнали екипи на Спешна помощ, пожарната и служители на „Метрополитен“.

Според информация на OFFNews мъжът, който най-вероятно е направил опит за самоубийство, е сириец на 28 години.

Следствените органи са направили оглед и са работили по установяване на обстоятелствата около инцидента.

Малко по-късно стана ясно, че движението по всички линии на софийското метро вече е възстановено.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     