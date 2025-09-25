Метрото спря, но се случи чудо: Млад сириец оцеля между два влака

Две линии на метрото в София спряха заради инцидент с пътник, който се оказа между два влака.

Мъжът се е отървал само със счупен крак и то от самото падане върху релсите. Останалото са го свършили двамата ватмани на разминаващите се мотриси. Те са намалили максимално скоростта, за да избегнат фатален изход.

Инцидентът е станал в 15:47 ч. на метростанция „Сердика 2“. Електрозахранването веднага е било прекъснато. На място са пристигнали екипи на Спешна помощ, пожарната и служители на „Метрополитен“.

Според информация на OFFNews мъжът, който най-вероятно е направил опит за самоубийство, е сириец на 28 години.

Следствените органи са направили оглед и са работили по установяване на обстоятелствата около инцидента.

Малко по-късно стана ясно, че движението по всички линии на софийското метро вече е възстановено.