Meteo Bulgaria предупреждава за висок риск от наводнения

Страницата за климатични прогнози Meteo Bulgariа предупреди за висок риск от наводнение заради предстоящите валежи.

В четвъртък и петък (2 и 3 октомври) се очаква да паднат паднат няколко месечни норми валежи, и то само за 48 часа.

"Молим всички отговорни за дерета, реки, язовири да си свършат работата! Въпреки че от месеци е суша, рискът от наводнения е висок. Постът е с цел превенция, а не за всяване на паника и страх в обществото", пишат от Meteo Bulgaria във Фейсбук.