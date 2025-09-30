Meteo Bulgaria предупреждава за висок риск от наводнения

Страницата за климатични прогнози Meteo Bulgariа предупреди за висок риск от наводнение заради предстоящите валежи.
В четвъртък и петък (2 и 3 октомври) се очаква да паднат паднат няколко месечни норми валежи, и то само за 48 часа.
"Молим всички отговорни за дерета, реки, язовири да си свършат работата! Въпреки че от месеци е суша, рискът от наводнения е висок. Постът е с цел превенция, а не за всяване на паника и страх в обществото", пишат от Meteo Bulgaria във Фейсбук.
