Менторството като огледало: Стоилка Спасова за уроците, които не пише в нито един наръчник

Има роли, в които влизаш с мисия да учиш, но излизаш с пълно сърце и ново разбиране за себе си. Така описва менторството Стоилка Спасова - ръководител екип в Учебния център на Vivacom. Това лято тя за първи път прие предизвикателството да бъде ментор в Лятната стажантска програма на телекома, която тази година отбеляза своето 22-ро издание. И както често се случва, най-смислените пътувания започват с отвореност към непознатото.

Стоилка влиза в програмата с богат професионален опит и увереност в уменията си. Но още в първите седмици разбира, че менторството не е еднопосочен процес - то е диалог. Различието във възрастта между нея и стажантката ѝ не е пречка, а източник на вдъхновение. В процеса на работа, тя усеща как собствените ѝ нагласи започват да се променят - научава се да превежда опита си на езика на по-младото поколение, да изслушва истински, да бъде не просто наставник, а съмишленик.

Този нов поглед ѝ носи и личностен растеж. Усъвършенства начина, по който мотивира, как изгражда доверие и как отстъпва крачка назад, за да даде пространство на другия да се разгърне. „Понякога най-голямото предизвикателство е да не даваш готов отговор, а да помогнеш някой сам да стигне до него“, споделя тя. Именно това превръща менторството в огледало - процес, в който откриваш и преосмисляш собствените си подходи и вярвания.

За Стоилка тази роля остава много повече от професионално задължение - тя се превръща в лично преживяване, което ще носи със себе си и занапред. Преживяване, което доказва, че когато подходим към младите с доверие, уважение и търпение, те отвръщат с идеи, които могат да ни изненадат и вдъхновят. А това е най-голямата награда за всеки ментор - да види себе си през очите на онзи, на когото е подал ръка.