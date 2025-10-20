Мечтай, експериментирай, действай - уроците от ''ТЕХНОСТАРТ Мотиватор'' 2025

На 15 октомври 2025 г. Аулата на Икономически университет - Варна събра над 360 ученици, студенти, преподаватели, представители на бизнеса, академичните среди, местната власт и на БАСКОМ, за да участват в четвъртото издание на „ТЕХНОСТАРТ Мотиватор“ - форум, който провокира младите хора да мечтаят, да действат и да градят своето бъдеще.

Инициативата се организира от ИКТ Клъстер - Варна с координатор Николай Жейнов, в партньорство с БАСКОМ и AIBEST, с финансовата подкрепа на Община Варна и със съдействието на РУО - Варна.

Приветствия към младежите в залата отправиха проф. д-р Евгени Станимиров, ректор на ИУ - Варна, д-р Ирена Радева, началник на РУО - Варна, г-жа Антоанета Хинева, Община Варна (чрез поздравителен адрес), г-н Емил Цанков, председател на УС на ИКТ Клъстер - Варна

Проф. Станимиров провокира младите участници с няколко важни послания: Да мечтаят, за да има какво да им се случва. Да са любопитни, за да трупат знания и да развиват мрежа от контакти. Да експериментират, за да осмислят нещата през личния си опит. Да бъдат концентрирани и да не се разпиляват, за да може действията им да са ефективни.

Д-р Ирена Радева пожела на участниците успех и мотивация да стават по-добри, за да подобряват бъдещето си, а г-н Емил Цанков посочи данни от мащабно проучване сред ученици и студенти, според което: „82% от учениците възнамеряват да продължат с висше образование, а все повече искат да стартират свой бизнес. Именно инициативи като „ТЕХНОСТАРТ Мотиватор” подпомагат тези бъдещи предприемачески планове.“

Академия TechnoLab представи новата програма „ИИ за гимназисти“

В рамките на събитието беше обявена новата инициатива на ИКТ Клъстер - Варна - Академия TechnoLab с програмата „Изкуствен интелект за гимназисти“, която ще запознае учениците с принципите и реалните приложения на изкуствения интелект, ще развива дигиталното мислене и уменията за комуникация и презентиране. Тя е част от мисията на ИКТ Клъстер - Варна да свързва образованието с реалната бизнес среда.

Кариера без граници в света на fintech

Йоанна Димова, Head of Talent в Pontica Solutions, въведе младите хора в света на аутсорсинга и fintech индустрията, като представи тенденции и умения, нужни за успех: базови познания по програмиране, аналитично мислене, интелигентно използване на изкуствен интелект, блокчейн и киберсигурност, чужди езици и меки умения. Тя предизвика публиката да поговори с поне един непознат до края на деня, напомняйки, че именно общуването развива импровизация, спонтанност, адаптивност и доверие.

Това, което никой не ми каза, когато бях на 17

С непринудена откровеност Галин Стефанов сподели уроци от пътя си на предприемач и инвеститор. „Добре е да имате около себе си хора, които са по-успешни от вас. Избирайте средата си умно - тя определя бъдещето ви.“ Той подчерта потенциала на Варна и призова младежите да инвестират умно времето, знанията и енергията си. Стефанов напомни и за стойността на благодарността: „Независимо какви са родителите ви те са ви дали най-доброто, което могат. Благодарете им тази вечер, че са ви дали живот.“

Когато STEAM срещне Формула 1

Пресиян Теодосиев представи проекта EduKartGo - STE(A)M платформа, чрез която ученици сглобяват реален електрически картинг и учат физика, инженерство и дизайн чрез практика. В един проект си колаборират няколко екипа от ученици. „Образованието трябва да бъде преживяване, а не просто учебник.“ Проектът вече е отличен от Френско-българската търговска камара и предстои да бъде заложен в програмата за ученици на F1 YAS Marina Circuit.

Смелостта да започнеш, преди да си готов

Най-младата лекторка Елина Йорданова, сподели своя път от училищен стартъп уикенд до победата в ASPIRE Impact Academy и работа в екипа на “Уча.се”. „Всяка крачка, колкото и неуверена, ме водеше напред. Успяват тези, които не виждат ограниченията като стена, а като врата към нова възможност.“ Елина вдъхнови връстниците си със заключението: „Истинската промяна настъпва, когато спреш да чакаш възможностите и започнеш да ги създаваш.“

От класната стая до стартъп сцената

Симон Радански, студент по бизнес информатика в УНСС, представи проектите Portel и SmartVarna, решения, свързващи технологиите с градската среда и обществото. „Ако днес не направите промяна, утре ще сте същите. Търсете ментори, споделяйте идеи и действайте!“ Симон показа, че младите хора вече създават иновации, които подобряват живота ни.

Събитието беше водено от Радослав Дечев, ученик от МГ „Д-р Петър Берон“, съосновател на организацията Future Makers и стартъп компанията КОРЕН, който обобщи: „Промяната започва, когато имаш смелостта да действаш дори преди да си готов.“ Форумът завърши с бурни аплодисменти и остави след себе си ентусиазъм от новите прозрения и контакти.

Следете календара на предстоящите събития и ги посетете: https://ictclustervarna.com/timeline