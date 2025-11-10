Мечка нападна гъбар в Македония, едва го спасили ловци

Жител на село Секирчи, община Долнени в Северна Македония е бил нападнат от мечка, докато брал гъби в района на село Рилево, съобщават медиите в страната.

Пострадалият 46-годишен мъж е докаран в Скопие, с тежки наранявания по лицето, главата и ръката, предаде БТА.

Дежурният лекар е диагностицирал травми по главата - имало е частично откъсване на скалпа, ухапвания по лицето, по носа, откъдето е била откъсната част, рани от зъби по врата и гърдите.

"Извършена е компютърна томография на гръдния кош, врата и главата, като е назначена подходяща терапия и обичайната при нападения от животни профилактика срещу тетанус. Поради сериозността на нараняванията пациентът е транспортиран до Клиниката по гръдна хирургия в Скопие”, цитират медиите думите на началника на хирургичното отделение в болницата в Прилеп д-р Димитър Иваноски.

Според информацията мечката е нападнала ненадейно, след което е избягала, а мъжът е бил спасен от ловци, които са били наблизо и са закарали пострадалия мъж в болницата в Прилеп.

В този район досега не е било регистрирано нападение на мечки върху хора. Животните, които в Северна Македония са защитен вид, са виждани в този район, включително с малки мечета. Остава неясно какво е причинило инцидента, пишат медиите в страната.

    Джендо Джедев

    10.11 2025 в 21:15

    -0
    +0
    Горкият човечец, дано се възстанови напълно! А нашите гъбари само псуват властта. :D
     
