Манолов: Работещите пенсионери не трябва да получават пенсия

Покрепа нямала проблем бюджетът да не плаща осигуровките на държавните служители, защото парите ще се включат в заплатите им

OFFNews 17 октомври 2025 в 09:06 2449 3
Лидерът на Подкрепа Димитър Манолов

Снимка БГНЕС/архив
Лидерът на "Подкрепа" Димитър Манолов

Работещите пенсионери не би трябвало да получават пенсия, защото тя е заместващ, а не съпътвстващ доход. 

Който има сили да работи и след пенсионна възраст, нека работи, но не е редно да взима и пенсия, и заплата, заяви по БНТ лидерът на "Подкрепа" Димитър Манолов, който подчерта, че това е принципно положение, макар че на него не му отива да говори такива неща. 

Ние нямаме проблем с това да не се плащат осигуровките на държавните служители, защото, когато държавата започна да ги плаща, те бяха извадени от заплатите. Заплатите бяха намалени, за да се поемат осигуровките, обясни синдикалистът. 

По думите му, ако сега държавата спре да плаща осигуровки, те трябва да се върнат обратно в заплатите. А това означава, че ще се повишат парите при осигурително събитие, обясни лидерът на КТ "Подкрепа". 

    2970

    3

    Джендо Джедев

    17.10 2025 в 09:54

    -0
    +0
    Не е ли малко противоконституционно да ти се отнема нещо, което ти се полага по закон защото за него си плащал?

    3010

    2

    Зла свекърва

    17.10 2025 в 09:30

    -0
    +7
    Подкрепа едно време бяха на барикадите срещу Жан Виденов. Какво падение - да станат подгласници на мафиотското статукво!

    А въпросът с пенсията е ясен, не зависи от това взема ли заплата или не: работил ли е човек, плащал ли е осигуровки определени години - взема пенсия. Откъде-накъде ще ги лишават от пенсия, щом работят? Нали са вземали осигуровки от тях?

    4016

    1

    firefighter88

    17.10 2025 в 09:23

    -0
    +0
    Така трябва да бъде,но само за държавните служители! За работещите пенсионери в частни фирми не е проблем,защото за тези заплати там изобщо друг не би се съгласил да работи!!!
     
