Манолов: Работещите пенсионери не трябва да получават пенсия

Работещите пенсионери не би трябвало да получават пенсия, защото тя е заместващ, а не съпътвстващ доход.
Който има сили да работи и след пенсионна възраст, нека работи, но не е редно да взима и пенсия, и заплата, заяви по БНТ лидерът на "Подкрепа" Димитър Манолов, който подчерта, че това е принципно положение, макар че на него не му отива да говори такива неща.
Ние нямаме проблем с това да не се плащат осигуровките на държавните служители, защото, когато държавата започна да ги плаща, те бяха извадени от заплатите. Заплатите бяха намалени, за да се поемат осигуровките, обясни синдикалистът.
По думите му, ако сега държавата спре да плаща осигуровки, те трябва да се върнат обратно в заплатите. А това означава, че ще се повишат парите при осигурително събитие, обясни лидерът на КТ "Подкрепа".
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2970
3
17.10 2025 в 09:54
3010
2
17.10 2025 в 09:30
А въпросът с пенсията е ясен, не зависи от това взема ли заплата или не: работил ли е човек, плащал ли е осигуровки определени години - взема пенсия. Откъде-накъде ще ги лишават от пенсия, щом работят? Нали са вземали осигуровки от тях?
4016
1
17.10 2025 в 09:23
ЕС и Украйна са притеснени от анонса за втора среща Тръмп-Путин
Мицкоски категоричен: Безусловно няма да впишем българите в конституцията
За шести път: Варненският кмет Благомир Коцев остава в ареста
Тръмп и Путин договориха среща в Унгария. Датата не се съобщава
Селяни отмъкнаха картофи за 14 000 евро от нива след фалшива мълва, че са безплатни
Сирийският президент намекнал на Путин, че иска руски войски по границата с Израел
Тръмп и Путин договориха среща в Унгария. Датата не се съобщава