Малък и голям ринг в София: Спират старите коли от понеделник

Нискоемисионната зона за замърсяващи автомобили в София отново влиза в сила в понеделник. През този сезон забраната обхваща освен “малкия ринг” и по-широк териториален обхват - т.нар. “голям ринг”.

Малкият ринг, за който важи забрана за навлизане на автомобилите от първа и втора екогрупи, обхваща територията между булевардите: “Васил Левски”, “Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. “Опълченска”.

Големият ринг, в който е забранено навлизането само на най-замърсяващите автомобили от ПЪРВА екогрупа, е “заключен между”: бул. „Сливница“; бул. „Данаил Николаев“; бул. „Ситняково“; бул. „Михай Еминеску“; бул. „Пейо Яворов“; бул. „Никола Вапцаров“; ул. „Атанас Дуков“; ул. „Люба Величкова“ ул. ; „Сребърна“; ул. „Хенрик Ибсен“; бул. „П. Ю. Тодоров“; бул. „Иван Ев. Гешов“; бул. „К. Величков“.

Важно уточнение е, че граничните булеварди не са част от нискоемисионната зона и преминаването по тях на всички превозни средства е позволено без ограничение, а указателни табели ще помагат на шофьорите да се ориентират в движение, припомнят от Столична община.

Забраната не важи за автомобили, чиито собственици са с постоянен адрес в зоните на двата ринга и имат винетка за локално паркиране в синя или зелена зона. В случай че постоянният адрес на собственика или ползвателя на автомобила е в зоната на “малкия” или “големия” ринг, но автомобилът няма винетка за локално паркиране, следва водачът да подаде заявление в ЦГМ, за да бъде добавен към изключенията.

Забраната не важи и за лицата с увреждания, които притежават карта за преференциално паркиране (инвалидна карта), издадена от Столична община или от друга община в България. Те също ще бъдат добавени към изключенията, след като подадат заявление в ЦГМ.

За да контролира спазването на ограниченията, Столичната община разчита на 180 камери, разположени на външните точки на двата ринга, а специализиран софтуер автоматично ще извършва проверка в съответните бази данни, за да се установи екологичната група и собствеността на всеки автомобил.

Данните на Столичната община сочат, че през сезон 2024–2025 навлизанията на най-замърсяващите автомобили са намалели десетократно през периода на действие на рестрикциите спрямо месеците преди тяхното въвеждане. В същото време не се наблюдават съществени промени в натовареността на трафика извън зоната. Тазгодишните данни потвърждават устойчивостта на тенденцията. От началото на ноември 2025 г. дневно се засичат малко над 3800 навлизания на автомобили от първа и втора екогрупа в границите на малкия ринг, спрямо 20 000 дневно през 2024 г. Камерите по границите на големия ринг са свързани със системата от 12 ноември т.г., като за периода до 25 ноември средно се отчитат по около 1400 навлизания дневно на МПС от първа екогрупа. Очаква се броят им да спадне драстично след 1 декември, когато ограниченията официално влизат в сила.

Още данни за ползите от НЕЗ

Доклад на екологично сдружение „За Земята“ за ефекта от нискоемисионната зона за автомобили показва, че през зимата на 2024-2025 година е отчетен спад в концентрациите на NO₂ с над 10% спрямо предходната. Само през декември 2024 г., първия месец с ефективен контрол и видеонаблюдение, намалението в рамките на Малкия ринг достига 22–25%. Изводът е ясен – зоната има ефект.

В допълнение, администрацията на Васил Терзиев отчете, че за втора поредна година Столична община спазва европейските и национални норми за качеството на атмосферния въздух по показател фини прахови частици (ФПЧ10). Данните за 2024 г. потвърждават трайна положителна тенденция за намаляване на превишенията и поддържане на нивата на замърсяване под нормативните стойности във всички измервателни станции на територията на града.

По данни от проучване на Сдружение “Въздух за здраве” замърсеният въздух в София е причина за между 1400 и 3000 преждевременни смъртни случая годишно. В този контекст въвеждането на нискоемисионните зони е една от ключовите и много необходими мерки, които Столична община прилага, за да ограничи вредните емисии и съответно смъртността и заболеваемостта, свързани със замърсяванията в атмосферния въздух.

Коя еко група е вашият автомобил може да проверите тук