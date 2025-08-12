Майки земеделки недоволни, че ги лишават от парите за отглеждане на деца

Земеделски производители и организации критикуват промяна в Кодекса за социално осигуряване, според която майки, регистрирани като земеделски производители, се лишават от право на парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, ако продължат да се занимават със земеделие.

Според тях това е дискриминационен подход спрямо жените в селското стопанство.

"Едва ли има друга страна от нормалния свят – да не позволява на земеделските производители да получават майчинство, едновременно с това да упражняват и своята професия", смята Албена Симеонова от Асоциация "Биопродукти".

По думите ѝ освен социалната несправедливост, биопроизводителите ще търпят и загуби, защото ако изберат да получават майчинство, ще трябва да връщат пари. Симеонова обяснява пред БНР, че когато си поел 5-годишен ангажимент, не можеш да се откажеш, тъй като инвестиционни ангажименти не търпят прекъсване, защото това води до финансови санкции.

Албена Симеонова припомня, че целта на селскостопанската политика в Европа е да насочи младите към земеделието.

"Вече такива като нас трябва лека полека да отпаднат и нашите деца да поемат вахтата. А какво се случва тук – не можеш да получаваш майчинство и се отказваш завинаги – отиваш да си намериш някъде другаде поприще или просто си хващаш самолета и заминаваш".

Заради тези промени в Кодекса за социално осигуряване Асоциация "Биопродукти" изпраща отворено протестно писмо до социалния министър Борислав Гуцанов.