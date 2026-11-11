Мъгливо утро и облачен ден, дъжд идва над Западна България

През днешния ден ще превали слаб дъжд на отделни места в западната половина от страната, а в следобедните часове ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от запад-югозапад, показва прогнозата за времето на НИМХ.
До обяд на много места в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще има мъгла. Около и след обяд видимостта временно ще се подобри.
Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, за София - около 5°, максималните - между 12° и 17°, за София - около 11°.
В планините ще преобладава облачно време, а високите части ще бъдат обхванати от облаци. В масивите от Западна България ще превали дъжд, а в местата над 1800 метра надморска височина - слаб сняг. Ще духа умерен и силен западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 4°.
Над Черноморието облачността ще е значителна, в сутрешните часове на отделни места с намалена видимост. Ще духа до умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 14°-17°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.Следете новините ни в :
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