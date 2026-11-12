Лято на 13 ноември, а на 14-и може и сняг

За климатична аномалия в следващите два дни предупреждава сайтът "Метео болканс".

В момента България се радва на пролетни температури, на места утре те ще са дори летни. Топлото време обаче няма да се задържи дълго.

През следващите дни страната ще попадне под влиянието на топъл южен въздушен пренос, който ще повиши значително температурите. На места термометрите ще достигнат 22–25°C, но още на 14 ноември ни очаква рязка промяна на времето. Очаква се тогава да премине мощен студен атмосферен фронт. Той ще донесе рязък спад на температурите – на места с над 15 градуса.

Промяната ще бъде особено осезаема на 14 ноември, когато максималните температури в страната ще се понижат до едва 5–10°C. Така в рамките на кратък период ще преминем от необичайно топло за сезона време към условия, характерни за късната есен.

На 14 ноември максималните температури в столицата ще бъдат около 5–7°C, а сутрешните стойности ще се доближат до нулата. Не е изключено при подходящо развитие на атмосферните процеси да има и валежи от сняг в по-високите части на Западна България, включително в района на Драгоман и Пернишко.

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