КЗК не позволява засега СО да подпише договор с турската фирма за чистенето на три района

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се произнесе за свързани с чистенето на София проблеми. Тя не допусна предварително изпълнение за поръчката за чистене в районите "Илинден", "Надежда" и "Сердика". Това временно възпрепятства сключването на договор с допуснатия изпълнител – турската фирма „Норм Санаи“.

КЗК обаче разреши предварителното изпълнение за чистенето на природен парк Витоша.

В рамките на първото производство, образувано по жалба на „КОНСОРЦИУМ ЕКО СФЕРА 2025“ ДЗЗД, КЗК допуска предварително изпълнение по поръчката за зимно поддържане и почистване на пътища на територията на природен парк „Витоша“ (обособена позиция №1) по решение на заместник-кмета на СО за избор на изпълнител.

В рамките на производството възложителят надлежно е мотивирал искането си за предварително изпълнение и е предоставил пълната документация по поръчката и релевантни, ясни и убедителни доказателства. По преписката са преценени посочените от възложителя публично достъпни данни за предходно сключен договор за зимно поддържане на природен парк Витоша, извършен е анализ на клаузите в договора по отношение на неговия срок, както и на текстовете на сключеното допълнително споразумение към него, с което срокът на договора е удължен до 19.10.2024 г.

Второто производство в КЗК е образувано по две жалби на „Нелсен-чистота“ ЕООД и „ЗМБГ“ ЕООД срещу решението на Столична община за избор на изпълнител по обособена позиция №4 (райони „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“) по поръчката за събиране, транспортиране и почистване на отпадъци. По преписката зам.-кметът на Столична община и по двете жалби е направил идентични искания за допускане на предварително изпълнение. КЗК оставя без уважение искането на зам.-кмета за предварително изпълнение на решението, с което е определен изпълнител за трите района.

КЗК отхвърли и двете жалби на „Жорент“ ЕООД.

Първата е срещу решението на заместник-кмета на Столичната община за откриване на процедурата за доставка на четири камиона. Въпреки дадените указания и последващо представяне на данни, жалбоподателят не е представил доказателства, които да доказват качеството му на "заинтересовано лице", което има или е имало интерес от получаването на обществената поръчка и на което е нанесена или може да бъде нанесена вреда.

Посоченият в Търговския регистър широк предмет на дейност на жалбоподателя не е счетен за достатъчно основание, а представеният договор от 03.10.2025 г., удостоверяващ покупка на камион, не доказва опит или възможност за доставка на специализирана транспортна механизация. Освен това от проверка в регистъра на обществените поръчки е установено, че дружеството не е участвало в обществени поръчки и няма сключени договори с възложители. Предвид липсата на горепосочените обстоятелства, не се установява наличието на качеството "заинтересовано лице" от страна на жалбоподателя за оспорване на заложените от възложителя изисквания по конкретната обществена поръчка, нито че твърдените нарушения биха му нанесли някакви вреди. Поради неотстраняване на нередовностите в срока по чл. 199, ал. 4 от ЗОП, жалбата е върната на основание чл. 201, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от закона.

Втората жалба е срещу решението на възложителя за прекратяване на същата процедура. Комисията прие, че "Жорент" ЕООД не е доказало наличие на правен интерес за обжалване на горепосоченото решение. С прекратяването на обществената поръчка е постигната целта на първата подадена жалба срещу решението за откриване, а именно то да бъде отменено, като разглеждането на жалбата срещу решението за прекратяване само би забавило необосновано процедурата. Освен това проверка в електронния регистър установява, че дружеството не е подало оферта по поръчката въпреки обратните твърдения. Поради липсата на горепосочените обстоятелства и неизпълнение на указанията, КЗК отказва образуване на производство и връща жалбата.